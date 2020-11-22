"غوغل" يحتفل بعيد استقلال لبنان الـ77! (صورة)

احتفل محرّك البحث العملاق "غوغل" بالذكرى الـ77 لعيد استقلال لبنان الذي يصادف اليوم الأحد 22 تشرين الثاني.

وعلى الصفحة الرئيسية لـ"غوغل" المخصصة للبحث، تظهر كلمة "غوغل" على خلفية خضراء يعلوها العلم اللبناني وهو يرفرف ومن خلفه سماء زرقاء وغيوم.