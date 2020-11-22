تكنولوجيا وعلوم

ثغرة خطيرة في "فيسبوك ماسنجر" تسمح بالتجسس على المستخدمين

Lebanon 24
22-11-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-768352-637416496661181497.jpg
Doc-P-768352-637416496661181497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن فيسبوك، السبت، أنه قام بإصلاح "خطأ فادح" في تطبيق "ماسنجر" الخاص به، بعد الإبلاغ عن عدد من حوادث التجسس والاختراق، وفقا لتقارير "زي دي نت".

وقال المصدر إن خبيرة في الأمن السيبراني اكتشفث ثغرة أمنية كان "مخترقون" يستغلونها للتجسس على المستخدمين الذين يستخدمون الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأبلغت الخبيرة شركة "فيسبوك" الشهر الماضي بهذه الثغرة، إلا أنه لم يتم تصحيحها إلا في بحر الأسبوع الجاري.

وذكرت ناتالي سيلفانوفيتش، الباحثة في فريق أمان "بروجيكت زيرو"، في تغريدة على حسابها في تويتر، أن فيسبوك منحها مكافأة قيمتها 60 ألف دولار بعدما ساهمت في الإبلاغ عن الخلل.
 
وللإيقاع بالضحية، يتعين على المتسلل بدء مكالمة صوتية متضمنة شيفرة غير مرئية (ضمن الاتصال) مصممة خصوصا لغرض الاختراق، ثم يمكنه الاستماع إلى صوت الضحية حتى إذا لم يرد على المكالمة. 

وقال فيسبوك في بيان: "هذا التقرير هو من بين أعلى ثلاث مكافآت لدينا للأخطاء والثغرات، وهو ما يعكس تأثيرها الكبير المحتمل".

وكانت سيلفانوفيتش اكتشفت عام 2018 ثغرة في واتساب، تسمح للمهاجمين باختراق أي هاتف أي بعدما يقوم المستخدم بالرد على مكالمة فيديو.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2020-11-22
18:00 | 2020-11-22
15:00 | 2020-11-22
12:00 | 2020-11-22
09:00 | 2020-11-22
06:00 | 2020-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website