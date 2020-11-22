ثغرة خطيرة في "فيسبوك ماسنجر" تسمح بالتجسس على المستخدمين

أعلن فيسبوك، السبت، أنه قام بإصلاح "خطأ فادح" في تطبيق "ماسنجر" الخاص به، بعد الإبلاغ عن عدد من حوادث التجسس والاختراق، وفقا لتقارير "زي دي نت".وقال المصدر إن خبيرة في الأمن السيبراني اكتشفث ثغرة أمنية كان "مخترقون" يستغلونها للتجسس على المستخدمين الذين يستخدمون الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.وأبلغت الخبيرة شركة "فيسبوك" الشهر الماضي بهذه الثغرة، إلا أنه لم يتم تصحيحها إلا في بحر الأسبوع الجاري.وذكرت ناتالي سيلفانوفيتش، الباحثة في فريق أمان "بروجيكت زيرو"، في تغريدة على حسابها في تويتر، أن فيسبوك منحها مكافأة قيمتها 60 ألف دولار بعدما ساهمت في الإبلاغ عن الخلل.