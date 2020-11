يستخدمه الملايين.. ثغرة أمنية في تطبيق شهير تهدد أجهزة أندرويد!

حذر خبراء في أمن المعلومات من ثغرة برمجية خطيرة في تطبيق شهير يستخدمه عشرات الملايين من مستخدمي أجهزة أندرويد.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خبراء في شركة Trustwave المتخصصة بأمن المعلومات اكتشفوا ثغرة في تطبيق Go SMS Pro الذي يستخدمه الملايين حول العالم لتبادل الرسائل والصور والفيديوهات وأنواع مختلفة من الملفات.وأشار الخبراء في Trustwave أن الثغرة المكتشفة تؤثر على سرية بيانات المستخدمين عندما يقوم أحد مستخدمي تطبيق Go SMS Pro e بإرسال ملف معين لشخص آخر لم يثبت هذا التطبيق في جهازه الذكي، وفي هذه الحالة إذ يقوم التطبيق بتحميل بيانات الرسالة في الخوادم الإلكترونية ويسمح للمستخدم الأول بإرسال رسالة نصية تحوي عنوان ويب معين يمكن للمستلم من خلاله مشاهدة الملف دون الحاجة لتحميل التطبيق.ومن جهتها أعلنت Trustwave "أن خبراءها اكتشفوا الثغرة المذكورة في أغسطس الفائت، وراسلوا الشركة المسؤولة عن التطبيق لمعالجة المشكلة، ومنحوها مدة 90 يوما قبل الإعلان عن الثغرة، لكنهم لم يتلقوا أي رد رسمي من الأخيرة".والخطير في الأمر وفقا لبيانات الخبراء والمختصين بشؤون التقنية هو أن تطبيق Go SMS Pro كان قد حمل نحو 100 مرة من قبل مستخدمي متجر تطبيقات غوغل الإلكتروني، أي أن الثغرة قد تشكل خطرا على بيانات الكثير من المستخدمين.