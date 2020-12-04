تكنولوجيا وعلوم

تعرّفوا إلى منافس هواتف "سامسونغ" من "ZTE"! (فيديو)

Lebanon 24
04-12-2020 | 15:00
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كشفت شركة "ZTE" الصينية رسمياً عن مواصفات هاتفها الأحدث "Blade 20 Pro 5G" الذي ستنافس من خلاله هواتف "سامسونغ" الكورية الجنوبية المخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وبحسب ما ذكر موقع "ixbit"، فإنّ الهاتف الجديد يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (159.2 / 73.4 / 7.9) ملم ووزنه 168 غ، مجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.47 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 4398 شمعة/م تقريبا.
 
ويعمل الهاتف بمعالج "Qualcomm SDM765" ثماني النوى، ومعالج رسوميات "Adreno 620"، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع "microSDXC".

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف إلى الوجوه.
 
وجهزته "ZTE" بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة "NFC" للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، إضافة إلى أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ "USB Type-C" للشحن ونقل البيانات.
 
 
المصدر: روسيا اليوم

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