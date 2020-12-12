"آبل" تتخلّص من أحد تطبيقات "آيفون" الأساسية!

قرّرت شركة "آبل" الأميركية التخلّص من واحد من التطبيقات الرئيسية لهاتف "آيفون"، وهو تطبيق "ميوزيك ميموز" الذي هو عبارة عن برنامج تسجيل مجاني طرحته الشركة الأميركية على أجهزتها في عام 2016.



وبحسب ما ذكر موقع "9 تو 5 ماك"، فإنّ الهدف الرئيسي من التطبيق كان جعله بديلاً أكثر اعتماداً عليه في المذكرات الصوتية المصممة لاحتياجات الموسيقيين، وجاء مزوداً بميزات مفيدة مثل "الموالف المضمّن"، كما أنه لا يقوم بضغط الملفات الصوتية بالطريقة التي يقوم بها تطبيق "فويس ميموز" الخاص بتسجيل الملاحظات الصوتية، مما جعله مثالياً في تسجيل مقتطفات من الأغاني بسرعة وسهولة عندما يشعر الموسيقي بإلهام ما بشأن لحن أو أغنية جديدة.

وبدءاً من شهر آذار 2021، لن يتمكن مستخدمو هواتف "آيفون" من تحميل تطبيق "ميوزيك ميموز"، إذا لم يكن موجوداً بالفعل في سجل الشراء الخاص بهم على متجر "آبل" للتطبيقات.

appleinsider: #Apple's Music Memos app is being retired, and the company is urging users to move their recordings to the Voice Memos app. https://t.co/159zXEGqRO pic.twitter.com/0DO4QRMtqL — Jay-Z (@z4mp1) December 10, 2020