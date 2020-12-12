تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تتخلّص من أحد تطبيقات "آيفون" الأساسية!

Lebanon 24
12-12-2020 | 09:00
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قرّرت شركة "آبل" الأميركية التخلّص من واحد من التطبيقات الرئيسية لهاتف "آيفون"، وهو تطبيق "ميوزيك ميموز" الذي هو عبارة عن برنامج تسجيل مجاني طرحته الشركة الأميركية على أجهزتها في عام 2016.

وبحسب ما ذكر موقع "9 تو 5 ماك"، فإنّ الهدف الرئيسي من التطبيق كان جعله بديلاً أكثر اعتماداً عليه في المذكرات الصوتية المصممة لاحتياجات الموسيقيين، وجاء مزوداً بميزات مفيدة مثل "الموالف المضمّن"، كما أنه لا يقوم بضغط الملفات الصوتية بالطريقة التي يقوم بها تطبيق "فويس ميموز" الخاص بتسجيل الملاحظات الصوتية، مما جعله مثالياً في تسجيل مقتطفات من الأغاني بسرعة وسهولة عندما يشعر الموسيقي بإلهام ما بشأن لحن أو أغنية جديدة.
 
وبدءاً من شهر آذار 2021، لن يتمكن مستخدمو هواتف "آيفون" من تحميل تطبيق "ميوزيك ميموز"، إذا لم يكن موجوداً بالفعل في سجل الشراء الخاص بهم على متجر "آبل" للتطبيقات.
 
 
ولم تذكر شركة "آبل" سبب إغلاقها التطبيق، ولكن السبب المحتمل هو عدم استفادة الكثيرين منه. وتنصح "أبل" مستخدمي هواتف "آيفون" حاليا بالعودة إلى تطبيق "فويس ميموز"، بعد إغلاقها تطبيق "ميوزيك ميموز".

وكانت شركة "آبل" قامت الأسبوع الحالي بتحديث تطبيق "ميوزيك ميموز" إلى الإصدار (1.0.7)، وهي أول مرة يتم فيها تحديثه منذ أكثر من عام، ولكن بغرض تسهيل إيقاف تشغيله في آذار 2021.

وعند فتح التطبيق عقب تحديثه، سيظهر إشعار يسأل صاحب "آيفون" إن كان يرغب في تصدير تسجيلاته إلى تطبيق "فويس ميموز" الخاص بالملاحظات الصوتية، وفي حالة رفضه سيظهر له الإشعار من جديد بعد مرور أسبوع، وتتوافر جميع التسجيلات في مجلد بعنوان "مذكرات الموسيقى"، لكن شريطة أن يكون نظام تشغيل "آي أو إس 14" مثبتاً على الهاتف.
المصدر: سبوتنيك
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