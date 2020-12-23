تكنولوجيا وعلوم

"Vivo" تنافس "سامسونغ" بهواتف ذات قدرات تصوير ممتازة! (فيديو)

Lebanon 24
23-12-2020 | 21:00
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أعلنت شركة "Vivo" الصينية عن سلسلة أجهزة "X60" الجديدة التي زودتها بكاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة، من شأنها أن تنافس بها هواتف "سامسونغ" الكورية الجنوبية الحديثة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية متخصصة بأخبار التقنية. 
 
وبحسب ما ذكر موقع "3dnews"، فإنّ من أبرز الهواتف التي كشفت "Vivo" عن مواصفاتها مؤخراً جاء هاتف "+X60 Pro"، الذي زوّد بكاميرا أساسية متعددة العدسات، فيها عدسة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل فتحتها تعادل F/1,48، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميغابيكسل، وعدسة أخرى بدقة 13 ميغابيكسل، وعدسة خاصة بدقة 8 ميغابيكسل، مجهزة بميزة التقريب البصري بمعدل "X5" وميزة التقريب الرقمي بمعدل "X60".
 
ويعتمد هذ الهاتف على معالج من نوع "Snapdragon 888" الحديث ما يمنحه سرعة فائقة في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت وقدرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية.
 
كما يفترض أن تطلق الشركة نموذجين آخرين من الهواتف هما "Vivo X60" و"X60 Pro" سيعملان بمعالجات "SoC Exynos 1080"، وسيحصلان على كاميرات مماثلة للهاتف الأول على الأغلب.

وينتظر أن تطرح هذه الأجهزة في الأسواق قبل نهاية العام الجاري، وبأسعار تبدأ من 450 دولاراً تقريباً.
 


المصدر: روسيا اليوم

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