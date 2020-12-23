تكنولوجيا وعلوم

شاهدوا الإعلان التشويقي لهاتف "Mi 10i 5G" من "شاومي"! (فيديو)

Lebanon 24
23-12-2020 | 18:00
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استعرضت شركة "شاومي" الصينية في إعلان تشويقي جديد على موقع "تويتر" لمحات من مميزات هاتفها المرتقب "Mi 10i 5G" قبل الإعلان الرسمي عنه في 5 كانون الثاني المقبل.
 
وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود" نقلا عن موقع "جي إس إم أرينا"، فقد قدمت "شاومي" سلسلة "Redmi Note 9" في السوق الصينية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت هاتف "Redmi Note 9 Pro 5G"، وهي تستعد الآن لطرح الهاتف في أسواق أخرى بعلامة "Mi 10i 5G" التجارية، على أن ينطلق رسمياً في حدث يعقد الشهر المقبل.
 
ونشرت الإعلانات التشويقية لهاتف "Mi 10i 5G" على صفحة "شاومي" الرسمية على "تويتر" في الهند، حيث ينطلق الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميغابيكسل، كما تتميز شاشة الهاتف بمعدل تحديث مرتفع للإطارات، ويدعم الهاتف رقاقة "Snapdragon 750G".

كما يكشف الإعلان التشويقي عن فتحة شريجة "SIM" التي تأتي في الجانب الأيسر، كما يظهر الجزء الخلفي من الهاتف بتصميم منحني يحاكي هاتف "Redmi Note 9 Pro 5G".
 
يذكر أن هاتف "Redmi Note 9 Pro 5G" جاء بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم مستشعر ISOCELL HM2 بحجم 1/1.52 ودقة 108 ميغابيكسل، وبطارية بقدرة 4820 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.
 
المصدر: وكالات

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