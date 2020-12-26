تكنولوجيا وعلوم

سيعرض الإثنين... الكشف عن ميزات فائقة لدى هاتف شاومي الجديد "مي 11"

Lebanon 24
26-12-2020 | 21:00
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، على موقع "ويبو" ميزة أخرى للهاتف الذكي "مي 11" المنتظر عرضه يوم الاثنين القادم.

وفقًا لجون، فإن الهاتف الجديد سيوفر للمستخدمين صوتًا فائق الجودة، حيث شارك المطورون من شركة Harman/Kardon في إنشاء نظام الصوت.
 
 
 
وتتخصص شركة Harman/Kardon الأميركية في إنتاج إلكترونيات راديو "Hi-Fi". ولاحظ الرئيس التنفيذي لشركة شاومي أن العديد من مستخدمي مكبرات الصوت Harman/Kardon يعتقدون أن الصوت هو فن، وأضاف أن مستخدمي "مي 11" سيتمكنون من الاستمتاع بصوت عالي الجودة.
 
 
 

كما أشارت الشركة إلى أن "مي 11" حصل على أغلى شاشة تم استخدامها على الإطلاق في هواتف شاومي الذكية. وربما تكون إحدى أغلى شاشات العرض في الصناعة.
 
 
 
وأعلنت الشركة سابقا ان علبة الهاتف لن تحتوي على شاحن. ونقل موقع "ذي فون توكس"، أن التكلفة القصوى لـ "مي 11" ستبلغ 800 دولار.
 
المصدر: سبوتنيك
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