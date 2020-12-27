أفضل ألعاب أندرويد لعام 2020

هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون الألعاب الإلكترونية الخاصة بنظام التشغيل أندرويد، ويبحثون عن أفضل الألعاب الجديدة المتوفرة في متجر غوغل بلاي.إليكم أفضل 4 ألعاب أندرويد:1- مينداستريالقليل من الألعاب في متجر بلاي تقدم العمق والاستراتيجية التي تقدمها لعبة مينداستري لأنها تمنحك كل الأدوات التي تحتاجها للنجاح وتجعل الأمر متروك لك تماماً لاستخدامها بأكثر الطرق فعالية واستراتيجية.لا تحتاج فقط إلى الاهتمام بنفسك وبموارد التعدين لبناء دفاعاتك، ولكن عليك أيضاً الحفاظ على خطوط الإمداد الخاصة بك وحمايتها، وهي أحزمة النقل التي تنقل مواردك من الحفر إلى القاعدة الأساسية والأبراج الدفاعية. قد تحتاج بعض الوقت لتعلم كيفية استخدام عناصر التحكم، ولكن لن يمضي وقت طويل حتى تبدأ بتطوير بعض الاستراتيجيات البدائية التي تساعدك على إتمام مهامك.يمكنك إعداد لعبة متعددة اللاعبين باستخدام خوادم مخصصة أو عبر شبكة محلية، أو إنشاء خريطتك الخاصة باستخدام محرر الخرائط المضمن، أو إنشاء لعبة مخصصة مع إعطاء اللاعب التحكم الكامل في كل جانب من جوانب اللعبة. كما يمكنك الحصول على اللعبة مجاناً مع عدم وجود إعلانات.وتعمل هذه اللعبة على نظام التشغيل أندرويد.2- لعبة فيكترونومفيكترونوم هي منصة للعب الألغاز المبنية على التحدي والإيقاع. من المؤكد أنك ستحتاج زيادة صوت سماعات الرأس لأن مطابقة تحركاتك مع إيقاع الموسيقى أمر أساسي.تتميز اللعبة بعناصر تحكم سهلة الاستخدام، مما يجعلك تعمل بشكل سلس مع الإيقاع. تتغير المستويات باستمرار متزامنة مع الإيقاع المذهل للموسيقى، لذلك ستحتاج إلى مواكبة الإيقاع لتجنب الوقوع في الأفخاخ.وإذا كنت تنزعج من مشاهدة الألوان الوامضة على الشاشة، فإن اللعبة توفر خيارات لإطفاء هذه الومضات، باستخدام لوحات مختلفة تتناسب مع ذوقك في الألوان. يمكنك أيضاً تعديل هامش إدخال المشغل إذا كنت ترغب في أن تكون عناصر التحكم أكثر إحكاما أو أكثر مرونة. وهذه اللعبة تعمل بنظام التشغيل أندرويد.3- لعبة كول أوف ديوتي موبايلتعد واحدة من ضمن أفضل و أشهر الألعاب التي يبحث عنها عشاق ألعاب الأكشن المجسمة التي تحاكي الواقع،، لأنها من الألعاب التي تتميز بالإثارة والتحدي والتشويق، مما جعل مطوري اللعبة يسرعون بإطلاق نسخة للهاتف المحمول، حتى يسهل تحميلها على الهواتف الذكية ويستمتع بها أكبر عدد من عشاق ألعاب الأكشن حول العالم.وهي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وتتميز اللعبة بتوفير الفرصة للمستخدم لإنشاء غرف مخصصة للعب مع الأصدقاء فقط بدون لاعبين غرباء. وقامت شركة أكتفيفيجن، بحماية اللعبة تماماً من اللاعبين الذين يمارسون الغش، ويحاولون استخدام طرق غير شرعية للتغلب على الآخرين مما يوفر للاعبين مباراة عادلة تماماً.كما تحتوي اللعبة على نمطين وهما (باتل رويال واللعب الجماعي) ويحتوي نمط اللعب الجماعي على أنماط عديدة منها الجبهة والسيطرة ولعبة الأسلحة.فى كول اوف ديوتى موبايل ستلعب مبارة مع 99 لاعباً حقيقياً، ويشارك في كل معركة باللعبة أكثر من 100 مقاتل للبقاء على قيد الحياة، وسيتمكن اللاعبون من القتال على البر وفي البحر والجو باستخدام المركبات وطائرة الهليكوبتر والطرّاد التكتيكي.وتم إضافة مزايا متعددة كثيرة للعبة مثل "موديرن وارفير" و"كراش" و"كروس فاير" وكذلك خرائط "بلاك أوبس" مثل "نيوك تاون" و"هاي جاكد"ويمكن تحميل اللعبة بسهولة من متجر غوغل بلاي، وآب ستور، وهي مجانية ومتوفرة بأكثر من لغة.4- ستارديو فاليتعمل هذه اللعبة على نظام التشغيلا أندرويد، وإذا لم تكن سمعت عن لعبة ستار ديو فالي من قبل، فهي في الأساس لعبة تحاكي عمل المزارع، يمكنك من خلالها تطوير شخصيتك ومزارعك كما تريد. تبدأ القصة بوصول شخصيتك إلى بيليكان تاون، للبدء بالعمل في مزرعة جدك البسيطة.ما يجعل ستار ديو فالي لعبة مثالية هو الحرية الممنوحة للاعب لفعل ما يريد. إذا ركزت على بناء المزارع الخاصة بك، فإن اللعبة تدور في معظمها حول إدارة المحاصيل والموارد.وأثناء زراعة وحصاد الحقول الخاصة بك، يمكنك العمل على رفع مستوى مهارات شخصياتك باستخدام أدوات مختلفة عن طريق الذهاب للصيد أو البحث عن الغابات، والتوجه إلى المدينة للتواصل وبناء علاقات مع سكان المدينة (وحتى الزواج، إذا أردت)، أو انطلق في مغامرة تقليدية قائمة على القتال.