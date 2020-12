حصاد 2020.. تعرف على أهم ما قدمته شركة غوغل

شهدت شركة غوغل الكثير من الأحداث خلال عام 2020؛ حيث أطلقت عددًا هائلًا من الأجهزة والخدمات التي تساعد المستخدمين في حياتهم اليومية، ابتداءً من إطلاق هاتف Pixel 4A الذي يعتبر من أفضل الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة، ومرورًا بالإصدار الحادي عشر من نظام التشغيل أندرويد الذي ضم الكثير من الميزات الجديدة لتحسين الأمان وحماية الخصوصية، بالإضافة إلى تحديث الكثير من الخدمات والتطبيقات، وجهودها في مكافحة فيروس كورونا، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي.اليكم أهم ما قدمته غوغل للمستخدمين خلال عام 2020:1- تطبيق Tangi لمشاركة الفيديوأطلقت غوغل يوم 29 كانون الثاني تطبيقا جديدا يُسمى (Tangi) للهواتف الذكية يتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تركز على المحتوى الذي يُعرف باسم (افعلها بنفسك) DIY. حيث يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو يشرحون فيها كيفية صنع بعض الأشياء، مثل: الحرف اليدوية، والرسم، والطبخ، والأزياء، والجمال، والمزيد.وعلى خلاف تطبيقات مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، مثل (تيك توك) TikTok، وتطبيق (بايت) Byte الجديد، التي تركز على الترفيه، فإن تطبيق (Tangi) يركز على تعليم الناس أشياء جديدة من خلال مقاطع فيديو لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة.2- نظام التشغيل أندرويد 11يعتبر الإعلان عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل أندرويد أهم ما يتنظره المستخدمون في حدث غوغل السنوي للمطورين، ولكن هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا أُلغيت الكثير من الأحداث التقنية، ومنها: حدث غوغل للمطورين.ولذلك أطلقت غوغل يوم 19 شباط نسخة المعاينة الأولي للمطورين من نظام (أندرويد 11)، وهذه كانت أول مرة تطلق فيها غوغل أول إصدار تجريبي من النظام في شهر فبراير بدلًا من شهر آذار مثل كل عام.ثم أطلقت غوغل يوم 8 أيلول 2020 الإصدار النهائي من نظام التشغيل (أندرويد 11)، الذي يركز على الميزات التي تساعدك في الوصول إلى ما هو مهم في هاتفك بطرق أسهل لمساعدتك في إدارة محادثاتك، والأجهزة المتصلة، بالإضافة إلى ميزات الأمان والخصوصية التي تساعدك في حماية بياناتك، وغير ذلك الكثير.3- ميزة لقراءة صفحات الويب في مساعد غوغلأطلقت غوغل يوم 4 آذار ميزة جديدة في مساعدها الصوتي تُسمى ((اقرأها) Read It تسمح للمساعد بقراءة صفحات الويب كاملةً، وبعشرات اللغات.مع هذه الميزة يمكن لمتصفح الويب قراءة مقالات الويب جهرًا، فحين تظهر أي مقالة في المتصفح في هواتف أندرويد، يكفي أن يقول المستخدم (هاي غوغل، اقرأها) Hey Google, read it، أو (هاي غوغل، اقرأ هذه الصفحة) Hey Google, read this page ليبدأ قراءتها جهرًا على الفور.4- منتج Adidas GMR بالتعاون مع أديداسأطلقت غوغل يوم 10 آذار بالتعاون مع كل من أديداس و (EA Sports) نعل حذاء ذكي يُسمى (Adidas GMR) يتصل بهاتفك، ويمكنه تحويل الركلات والحركة في ملعب كرة القدم إلى مكافآت في لعبة (FIFA Mobile)، حيث يتم تشغيل النعل الذكي بواسطة تقنية غوغل القابلة للارتداء المسماة (Jacquard)، التي كانت متوفرة سابقًا فقط من خلال سترتي (ليفي) Levi’s، وضمن حقيبة ظهر (إيف سان لوران) Yves Saint Laurent.5- تقديم العديد من الأدوات لمواجهة فيروس كوروناأطلقت غوغل يوم 15 آذار عدة مبادرات مخصصة للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا (COVID-19) – الذي كان قد بدأ في نهاية عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وانتشر خلال شهر آذار على مستوى العالم – بالإضافة إلى تقديمها نصائح وأدوات مفيدة للأفراد والمدرسين والشركات للعمل من المنزل، لمساعدة الأشخاص على البقاء آمنين وعلى اتصال مستمر.6- أداة جديدة في تطبيق Google Arts & Cultureأطلقت غوغل يوم 2 نيسان أداة جديدة تُسمى (Art Transfer) في تطبيقها المسمى (Arts & Culture)، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للسماح لك بتحويل صورك إلى أعمال فنية عبر تطبيق خصائص اللوحات الشعبية على صورك، بحيث تعمل (Art Transfer) بواسطة خوارزمية ذكاء اصطناعي تحلل اللوحات الشهيرة؛ لتكرار أسلوبها في أي صورة يلتقطها المستخدم.للاستماع بهذه الميزة الآن يمكنك تنزيل تطبيق (Google Arts & Culture) في هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS. ويعد هذا التطبيق بمثابة منصة عبر الإنترنت تسمح لأي شخص بالوصول إلى الإصدارات الرقمية من المتاحف والمعارض ومجموعة واسعة من الأعمال الفنية الشهيرة.7- تطوير Google Meet بشكل كبيريعتبر عام 2020 هو عام الاتصال عبر الفيديو، لذلك كان هناك سباق بين الشركات لتطوير خدماتها ودعمها بأفضل الميزات، وقد قامت غوغل على مدار العام بتطوير خدمتها (Meet) لمكالمات الفيديو:• يوم 9 نيسان: أعادت غوغل تسمية خدمتها (Hangouts Meet) لتصبح (Google Meet) فقط.• يوم 22 نيسان: أطلقت الشركة ميزات متقدمة في خدمة (Meet) – لمنافسة Zoom – مثل: إظهار ما يصل إلى 16 مشاركًا في الاجتماع في إطار واحد، وتحسين جودة الفيديو حينما تكون ظروف الإضاءة خافتة، وفلترة الضوضاء التي تظهر في الخلفية أثناء إجراء المكالمة.• يوم 29 نيسان: أعلنت الشركة عن إتاحة خدمة (Google Meet) مجانًا للجميع.• يوم 5 أيار: بدأت الشركة بدمج خدمة (Meet) في جيميل لتسهيل استخدامها.• يوم 22 حزيران: طرحت ميزات أمنية جديدة في خدمة (Meet) لمنع مشاركة المستخدمين غير المدعوين في اجتماعات الفيديو.• يوم 31 تشرين الأول: إطلاق ميزة دعم الخلفيات المخصصة في خدمة Meet.• يوم 16 كانون الأول: إطلاق ميزة التسميات التوضيحية المباشرة باللغات الإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية في جميع إصدارات Google Meet.8- تطوير تقنية لمكافحة كورونا بالتعاون مع آبلأعلنت شركتا آبل وغوغل يوم 10 نيسان عن أنهما تعملان معًا على تطوير تقنية جديدة لتتبع جهات الاتصال في الهواتف الذكية، بغية إبطاء انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وذلك عن طريق السماح للأجهزة المحمولة بتبادل المعلومات عبر اتصالات البلوتوث؛ لتنبيه الأشخاص عندما يكونون على مقربة من شخص ثبتت إصابته بالفيروس.وقد أُطلق الإصدار الأولي من هذه التقنية يوم 20 أيار، كما أعلنت سلطات في 23 دولة عبر خمس قارات أنها سعت للوصول إلى التقنية.9- سماعات Pixel Budsبدأت شركة غوغل يوم 27 نيسان بطرح سماعات الأذن اللاسلكية (Pixel Buds) في الأسواق، وذلك بعد نحو 6 أشهر من الإعلان عنها.وتتميز هذه السماعات بالتصميم الأنيق والصغير الحجم الذي يتناسب مع أذنك بشكل آمن ومريح، وبالصوت العالي الجودة، كما تدعم العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي المفيدة.10- موقع ويب لتنجب عمليات الاحتيالأطلقت شركة غوغل يوم 28 مايو موقعًا إلكترونيًا يُسمى (Scam Spotter) يهدف إلى تعليم الناس كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وتجنبها، وذلك في ظل ازدياد الخدع الرقمية وسط تفشي وباء فيروس كورونا.11- خدمة Keenأطلقت شركة غوغل يوم 18 حزيران خدمة جديدة تُسمى (Keen) توفر للمستخدمين إمكانية متابعة المحتوى الذي يهمهم من الإنترنت. ومع أنها تشبه إلى حد كبير موقع (بينترست) Pinterest إلا أنها تمتاز بأنها آلية، وتستخدم تقنية التعلم الآلي.12- ميزات جديدة في خدمة Google Photosأطلقت شركة غوغل يوم 25 حزيران تصميمًا جديدًا لخدمة الصور التابعة لها؛ يسهل على المستخدمين إيجاد صورهم القديمة ومقاطع الفيديو التي حُفظت على مدار السنوات السابقة، وإدارتها وتنظيمها للوصول إليها بشكل أسرع.كما أضافت غوغل يوم 30 أيلول بعض الميزات الجديدة في إصدار تطبيق صور غوغل لهواتف أندرويد تعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية وتعديلات دقيقة وسهلة الاستخدام، بحيث تبدو صورك في أفضل حالاتها.وأطلقت يوم 16 كانون الأول ميزة الصور السينمائية الثلاثية الأبعاد في خدمتها للصور، حيث تهدف النتائج إلى جعل ذكرياتك أكثر حيوية. ويتم إنشاء الصور السينمائية الثلاثية الأبعاد الجديدة باستخدام التعلم الآلي الذي يتنبأ بعمق الصورة لإنتاج التمثيل الثلاثي الأبعاد للمشهد.13- تطبيق Shoploopأطلقت شركة غوغل يوم 16 تموز تطبيق تسوق جديد يُسمى (Shoploop)، وهو عبارة عن منصة تسوق عبر الفيديو لاكتشاف المنتجات وتقييمها وشرائها في مكان واحد.14- هواتف Pixel الجديدةأطلقت غوغل يوم 20 آب هاتف (Pixel 4A) الذي يعتبر من أفضل الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة خلال عام 2020، حيث يتميز الهاتف بمواصفاته القوية، مع بطارية تدوم طويلًا، وشاشة أصغر حجمًا تُسهل استخدامه بيد واحد.ثم أطلقت الشركة يوم 15 تشرين الأول إصدارًا جديدًا من الهاتف يُسمى (Pixel 4a (5G يدعم شبكات الجيل الخامس، وهاتفها الرائد لهذا العام (Pixel 5).15- جهاز Chromecast with Google TVأطلقت غوغل يوم 1 تشرين الأول جهاز (Chromecast with Google TV) الذي يعتبر أول إصدار من جهاز البث كروم كاست الذي يعتمد على (Google TV) كواجهة تعمل مع نظام التشغيل (Android TV) بحيث يمكنك التنقل فيها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.يدعم الجهاز دقة (4K HDR) بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية و (Dolby Vision). ويتم توصيله بالجزء الخلفي من التلفاز بدلاً من كونه صندوقًا صغيرًا تضعه تحته، كما أنه لا يزال يدعم جميع وظائف الإرسال نفسها.16- جهاز Nest Audioأطلقت شركة غوغل يوم 5 تشرين الأول مكبر الصوت الذكي الجديد (Nest Audio)، الذي يدعم مساعد غوغل الصوتي (Google Assistant).يتميز هذا الجهاز بالتصميم الجديد والصوت المحدّث، حيث تقول غوغل: "إنه لديه استجابة صوت جهير أقوى بنسبة 50% مقارنة بجهاز (Google Home) الذي يحل محله".كما يقوم هذا الجهاز بكل ما تفعله مكبرات الصوت المنزلية الذكية الأخرى المدعومة بمساعد غوغل، مثل: تشغيل الموسيقى والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، وإخبارك بحالة بالطقس وما إلى ذلك.17- مُنظِّم الحرارة Nest Thermostatأطلقت شركة غوغل يوم 31 تشرين الأول جهازها الجديد (Nest Thermostat)، الذي يعتبر أول تحديث للجهاز منذ عامين. وهو جهاز يسمح لك بالتحكم في درجة حرارة منزلك من الهاتف.يمتاز هذا الجهاز بالتصميم الأنيق الجديد، وأنه يستخدم خاصية الرادار (Google Soli) التي طُرحت لأول مرة في هاتف (بكسل 4) Pixel 4، لاكتشاف مرور شخص ما بجانبه ليضيء الشاشة تلقائيًا.18- ميزات جديدة في خرائط غوغلقدمت غوغل الكثير من الميزات الجديدة في تطبيقها للخرائط، وكان أبرز تحديث أطلقته يوم 1 كانون الأول حيث يتضمن بعض الميزات الجديدة التي تجعله أكثر تركيزًا على مشاركة المجتمع، ويعتبر هذا التحديث جزءًا من خطة الشركة لتطوير التطبيق وتحويله من تطبيق خدمي للمواقع الجغرافية إلى تطبيق مجتمعي يقدم المعلومات للأفراد والشركات.19- تطبيق Health Studies للأبحاث الصحيةأطلقت غوغل يوم 10 كانون الأول تطبيق جديد يُسمى Google Health Studies، يسمح لأي شخص لديه جهاز بالمشاركة في الدراسات الطبية.حيث يتيح لك التطبيق الاشتراك في المشاريع البحثية، والمساهمة بالبيانات بأمان، إما من خلال الاستطلاعات أو قراءات أجهزة الاستشعار.