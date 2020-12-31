أهم 5 هواتف من المتوقع إطلاقها في بداية 2021

استمر صانعو الهواتف في انتاج نماذج جديدة رغم الصعوبات التي واجهت العالم بسبب جائحة كورونا، ورأينا على مدار العام إطلاق هواتف ذكية واعدة، وكان التركيز واضحاً على سهولة الاستخدام والميزات التي تهم المستخدمين.فيما يلي مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة التي من المتوقع إطلاقها في وقت مبكر من العام القادم، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس الإلكترونية:من المتوقع إطلاق هاتف سامسونغ غالاكسي S21 الشهر المقبل، ولن تدخر شركة سامسونغ أي نفقات في الترويج لهذا الهاتف في محاولة لمنافسة شركة آبل التي أطلقت سلسلة آيفون 12 مؤخراً. وعلى الرغم من أن الكثير من الأشياء باتت معروفة عن هاتف سامسونغ S21، إلا أن سامسونغ لم تؤكد بعد أنها ستطلق نسخة سامسونغ S21 FE.وقد ألمحت سامسونغ إلى أنها ستضيف القلم الذي يتميز به جهاز غالاكسي نوت إلى جهازها الجديد، وأجهزتها الجديدة الأخرى التي تنوي إطلاقها مستقبلاً.لم يكن وانس بلس الذي أطلق عام 2020 جيداً بما فيه الكفاية، حيث شكك الكثيرون في المنتج. لذا من الأفضل أن يكون ون بلس 9 و وان بلس 9 برو هواتف ذكية بمستويات أكثر جودة. لا نعرف التكتيكات التي سيتبناها وان بلس هذا العام عند إطلاق كلا الهاتفين. في الوقت الحالي، تشير التسريبات المبكرة إلى أن الأجهزة ستوفر أفضل عرض وسرعات شحن ومواصفات عالية الجودة. ولكن هل سيكون هذا كافياً مع تزايد المنافسة من سامسونغ وآبل؟الهواتف الذكية القابلة للطي باهظة الثمن للغاية، لكن هذا قد يتغير في العام المقبل. ألمح تيم روه، رئيس أعمال اتصالات الهاتف المحمول في شركة سامسونغ مؤخرًا إلى أن تشكيلة الهواتف الذكية القابلة للطي من الجيل التالي ستكون "في متناول الجميع". على الرغم من أنه لم يذكر اسم الأجهزة، إلا أنه يشاع أن سامسونج ستطلق أربعة هواتف قابلة للطي في عام 2021. مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن إطلاق سامسونغ غالاكسي Z Flip Lite يمكن أن يغير سوق الهواتف الذكية القابلة للطي كثيرًا هذا العام.بعد ظهور ريالمي X50 العام الماضي، نحن مهتمون للغاية بمعرفة ما تبتكره الشركة في قطاع المنتجات الراقية. من المتوقع أن شركة ريالمي جادة بشأن منتجاتها القادمة. التفاصيل نادرة في الوقت الحالي، لكننا نعلم بالفعل أن جهاز “”ريس” سيكون أول هاتف مميز من ريالمي.لا أحد متأكد من اسم هاتف LG القادم، لكنه سيكون أول هاتف بشاشة مرنة قابلة للدوران سيطرح في السوق في النصف الأول من العام. ما عليك سوى سحب حافة واحدة وسيصبح هاتفك الذكي ذي الحجم العادي جهازًا لوحيًا. لا نعرف الكثير عن هاتف LG القابل للطي حتى الآن، بخلاف أنه من المتوقع أن يكلف ما يقرب من 2500 دولار.