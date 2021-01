الذكاء الاصطناعي.. كيف أصبحت الوجوه المزيفة سلاحاً خادعاً واسع النطاق؟

يتزايد عدد الوجوه المزيفة التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتعطي بعدًا جديدًا للمعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية، علمًا بأنه لا يمكن كشفها بالعين المجردة على مواقع التواصل الاجتماعي.ونجح فريق فيسبوك قبل عام في تفكيك شبكة تضم أكثر من 900 مجموعة وهمية وصفحات وحسابات على موقع إنستغرام وفيسبوك. وقد استخدمت هذه الحسابات الوهمية العشرات من الوجوه غير الموجودة في الواقع وأنشئت عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي.وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إنه على عكس "التزييف العميق" الذي يقوم على تركيب وجه شخص على وجه شخص آخر في صورة أو مقطع فيديو، فإن "الوجه المزيف" يكون وجهًا غير موجود في الحقيقة حيث تنشأ الملامح من الصفر بواسطة خوارزمية الذكاء الاصطناعي. وبفضل أحدث التطورات في التكنولوجيا، بات من الصعب كشف هذا النوع من الصور والتفاصيل بالعين المجردة.إن هذه الأداة تصنف ضمن فئة خوارزميات التعلم، ويتم إنشاء الوجوه باعتماد نوعين من الخوارزميات.حسب فينسون بارا، الأستاذ الباحث في جامعة كليرموند أوفيرني "لفهم كيفية عمل هذه الشبكات، تخيل هاتين الوضعيتين: مزور فني يدعى جيرار هدفه إنتاج لوحات حقيقية قدر الإمكان؛ وخبير فني يدعى دانيال مهمته تمييز اللوحات الحقيقية عن المزيفة ووضعها في التصنيف الصحيح. ويكمن هدف جيرار هنا في خداع دانيال بجعل لوحاته تبدو حقيقية قدر المستطاع، في الوقت الذي يحاول فيه دانيال عدم ارتكاب أي خطأ في التصنيف".اختُرعت خوارزمية التوليد للشخصيات في عام 2014 من قبل الباحث في مجال التعلم الآلي إيان جودفيلو. وساهم التقدم التكنولوجي وإضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا اليوم في جعل نمو هذه التقنية سهلًا.وقدم مهندس لدى شركة أوبر (Uber) في عام 2019، من خلال منصة "هذا الشخص غير موجود" (This person does not exist.com)، توضيحًا لكيفية عمل هذه الخوارزمية لزيادة الوعي بهذه الاحتمالات.وتُستخدم خوارزمية إنشاء الوجوه الوهمية حاليًا في قطاعات معينة، مثل ألعاب الفيديو، والتصوير الفوتوغرافي للإعلانات، ومن قبل وكالات التسويق.