تكنولوجيا وعلوم

تسريبات عن هاتف "Redmi 9T" قبل الإعلان الرسمي في 8 كانون الثاني!

Lebanon 24
03-01-2021 | 09:00
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كشفت تسريبات إعلامية حديثة عن بعض خصائص هاتف "Redmi 9T" من شركة "شاومي" الصينية قبل الإعلان الرسمي عنه والمتوقع في 8 كانون الثاني الحالي. 

وبحسب موقع "التقنية بلا حدود"، فقد قدمت شركة "شاومي" هاتف "Redmi 9 Power" خلال الشهر الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان "Redmi 9T".
 
وتشير التسريبات إلى أن هاتف "Redmi 9T" هو إصدار الشركة السابق "Redmi 9 Power" أو أيضاً إصدار الشركة السابق "Redmi Note 9 4G" مع إختلاف كاميرا "macro" إضافية بدقة 2 ميغابيكسل في "Redmi 9 Power".

ومن المتوقع وفقاً لهذه التسريبات أن يأتي هاتف "Redmi 9T" برقاقة معالج "Snapdragon 662"، وشاشة "LCD" بحجم 6.53 إنش وجودة عرض "FullHD Plus"، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية "6000 mAh".
 
كما يضم الهاتف مستشعر للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل في نتوء القطرة في الشاشة، بينما تأتي وحدة الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميغابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميغابيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميغابيكسل لتصوير "macro".

أيضاً كشف مقطع الفيديو عن أن هاتف "Redmi 9T" يأتي بنموذج رقم "M2010J19SG"، كما يحاكي تصميم "Redmi 9 Power" الخارجي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان المرتقب في 8 من كانون الثاني الجاري.
 
المصدر: وكالات
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