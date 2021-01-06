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تكنولوجيا وعلوم
"شاومي" تكشف عن هاتفها الجديد "Mi 11".. وهذه خصائصه!
Lebanon 24
06-01-2021
|
18:00
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كشفت شركة "شاومي" الصينية عن إطلاق هاتفها الذكي "Mi 11" الجديد، الذي يمتاز بكاميرا دقتها 108 ميغابيكسل وشاشة فائقة الجودة، كما تم تزويده بمعالج "كوالكوم Snapdragon 888".
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فقد أوضحت الشركة أنّها اعتمدت في "Mi 11" على شاشة "سامسونغ E4 Super-AMOLED" قياس 6.81 بوصات، وبكثافة بيكسلات تبلغ 515 بيكسل في البوصة المربعة، مع دعم تقنية «"HDR10+" ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز ودرجة سطوع 1500 نيت.
وأشارت الشركة إلى توافر مستشعر بصمة الأصابع تحت شاشة "AMOLED"، الذي يمكن استعماله لقياس معدل نبضات القلب. وأكدت "شاومي" أن الهاتف الجديد يلبي متطلبات عشاق الألعاب، من خلال معدل معاينة لمسي يبلغ 480 هرتز، مع اعتماد الشركة على سماعات "هارمان كاردون".
وأضافت أنه توجد على الجانب الخلفي للهاتف الكاميرا الرئيسة بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية للغاية بدقة 13 ميغابيكسل، مع كاميرا "البورتريه" بدقة 5 ميغابيكسل وبطول بؤري يبلغ 50 ملليمتراً، التي تعمل بشكل أساسي ككاميرا "ماكرو".
المصدر:
وكالات
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