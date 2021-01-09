تكنولوجيا وعلوم

"موتورولا" تكشف عن هاتفها الجديد لشبكات الـ 5G.. وهذا هو سعره!

Lebanon 24
09-01-2021 | 15:00
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أعلنت شركة "موتورولا" الأميركية، رسمياً عن أحدث إصدارتها من هواتف "5G" المتوسطة "Moto One 5G Ace"، حيث انطلق الهاتف في أميركا الشمالية بسعر 399 دولار.

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "جي إس إم أرينا"، فإنّ هاتف "Moto One 5G Ace" يتميز بشاشة "LCD" بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض "FHD" بلس، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميغابيكسل.
 
كما تقدم "موتورولا" هاتف "Moto One 5G Ace" برقاقة معالج "Snapdragon 750G"، مع شريحة مودم "Snapdragon X52 5G" لدعم الإتصال بشبكات "sub-6GHz 5Gط.
 
ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 غيغابايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 غيغا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة "microSD".

وتقدم "موتورولا" هاتف "Moto One 5G Ace" بكاميرة رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميغابيكسل، ومستشعر "macro" بدقة 2 ميغابيكسل مع فلاش "LED".
 
كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف مع شعار "موتورولا"، ويدعم الهاتف معايير "IP52"، كما يأتي بوزن 212 غرام.

وينطلق هاتف "Moto One 5G Ace" بنظام تشغيل "Android 10"، مع واجهة "My UX"، وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم شاحن 15W، إلا أن صندوق الهاتف يضم شاحن بقدرة 10W فقط.

ويتوفر هاتف "Moto One 5G Ace" بدءاً من 14 من كانون الثاني الحالي في سوق الولايات المتحدة وكندا، على أن يتوفر بإختيار واحد باللون الفضي في البداية.
 
 
المصدر: وكالات
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