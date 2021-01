كيف يمكنك مزامنة هاتف آيفون مع جهاز آيباد بسهولة؟

تعتبر عملية مزامنة هاتف آيفون مع حاسوب ماك طريقة سهلة وبسيطة لمشاركة ملفات الوسائط عبر أجهزتك، فإذا كنت تريد أن تكون ملفات الموسيقى والصور وجهات الاتصال نفسها متاحا في آيفون والحاسوب، فإن المزامنة هي الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك. ومع ذلك، قد ترغب أيضًا في مزامنة هاتف آيفون مع جهاز آيباد اللوحي بحيث يمكنك الوصول إلى الملفات نفسها في كلا الجهازين.ولكن كيف يمكنك مزامنة هاتف آيفون مع جهاز آيباد؟عادة، يمكنك مزامنة هاتف آيفون مع الحاسوب عن طريق توصيله باستخدام كابل USB، ثم استخدام إما Finder أو iTunes – حسب طراز الحاسوب – ولكن هذه الطريقة لا تعمل عند الرغبة في مزامنة جهاز آيباد، فبدلاً من ذلك، يجب عليك استخدام خدمة (آي كلاود) iCloud للمزامنة بين كلا الجهازين، كما يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب (آي كلاود) في كلا الجهازين.للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:• انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف آيفون.• اضغط على اسمك في الأعلى، وفي الشاشة التي تظهر لك، اضغط على خيار (آي كلاود) iCloud.• في شاشة إعدادات (آي كلاود) سترى عنوانًا فرعيًا يُسمى (التطبيقات التي تستخدم آي كلاود) Apps Using iCloud.• قم بتبديل الزر بجوار التطبيقات التي ترغب في مزامنتها إلى وضع التشغيل.• تأكد من تطبيق الخطوات نفسها في جهاز آيباد وإلا فإن التطبيقات لن تقوم بالمزامنة.بالإضافة إلى مزامنة العديد من التطبيقات في إعدادات (آي كلاود)، يمكنك أيضًا تشغيل التنزيلات التلقائية لمجموعة متنوعة من التطبيقات الأخرى التي ستجدها في قائمة الإعدادات الرئيسية، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:• انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف آيفون.• اضغط على خيار (متجر التطبيقات) أو (iTunes & App Store).• ضمن قسم (التنزيلات التلقائية) Automatic Downloads، قم بتبديل الزر الذي بجوار أي تطبيق تريد مزامنته.• بعد القيام بذلك، الآن عند تنزيل تطبيق على هاتف آيفون سيتم أيضًا تنزيله تلقائيًا في جهاز آيباد اللوحي أو العكس.ملاحظة: تأكد من تفعيل هذه الخطوات في كلا الجهازين بالطريقة نفسها المذكورة سابقًا.كما يمكنك الانتقال إلى تطبيقات أخرى في تطبيق (الإعدادات) للقيام بنفس الشيء، على سبيل المثال:• انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف آيفون.• اضغط على خيار (الكتب) Books.• اضغط على خيار (المشتريات من الأجهزة الأخرى) Purchases from Other Devices. الآن، ستتم مزامنة الكتب التي تقوم بتنزيلها في كلا من هاتف آيفون وجهاز آيباد.• ومرة أخرى، تأكد من تفعيل الخطوات نفسها في كلا الجهازين.