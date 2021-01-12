تكنولوجيا وعلوم

شركة "Philips" تكشف عن فرشاة أسنانها الذكية الجديدة!

Lebanon 24
12-01-2021 | 18:00
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كشفت شركة "Philips" الهولندية عن فرشاة أسنان ذكية خلال معرض "CES" للعام 2021، حيث تنطلق فرشاة "Sonicare 9900 Prestige" بتقنية تعمل على تحديد النمط الأفضل للمستخدم في تنظيف الأسنان بشكل تلقائي.

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "إنغادغيت"، فقد قدمت "Philips" رؤيتها في فرشاة أسنان ذكية تأتي بتقنية متطورة لدعم المستخدمين في المعرض الذي أتي سنوياً بمجموعة من الإعلانات المتنوعة عن التقنيات الجديدة المرتقبة.
 
وتأتي فرشاة "Sonicare 9900 Prestige" الجديدة من "Philips" لمنافسة إصدارات "Oral-B"، حيث يرتكز تصميم "Sonicare 9900 Prestige" على تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم مراقبة صحة الفم، كما تستخدم مستشعر "SenseIQ" لإستشعار مدى صعوبة الضغط على أسنانك، ومن ثم ضبط قوة الضغط والتنظيف، وأيضاً ضبط شدة الإهتزازات.

كما تؤكد "Philips" أنّ شعيرات فرشاة "Sonicare 9900 Prestige" الذكية ستدعم تنظيف الأسنان بكفاءة أعلى 20 مرة، كما تأتي الفرشاة مع تطبيق "Sonicare" الذي يقدم إرشادات لتنظيف الأسنان في الوقت الفعلي.
المصدر: وكالات
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