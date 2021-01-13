تكنولوجيا وعلوم

في حال تخلينا عن تطبيق "واتس آب"... كيف نتواصل مع أعضاء مجموعات؟

Lebanon 24
13-01-2021 | 06:00
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يستخدم الكثيرون حول العالم اليوم ميزة المجموعات في "واتس آب" للتواصل مع أفراد العائلة أو الأصدقاء أو حتى للعمل، لكن البعض بدأ يتخوف من السياسة الجديدة للتطبيق التي أعلن عنها مؤخرا.

وفي حال فكر مستخدم "واتس آب" بالتخلي عن استعمال التطبيق متخوفا من السياسة الجديدة التي اعتمدها، توجد لديه اليوم العديد من تطبيقات المراسلة التي تضمن تشفيرا ممتازا للبيانات لا سيما بيانات الرسائل، منها تطبيق "تليغرام" أو "سيغنال" على سبيل المثال، ومن خلال هذه التطبيقات يمكن للشخص التواصل مع الآخرين عبر مجموعات تضم نفس الأشخاص الموجودين في مجموعات "واتس آب" التي كان منضما إليها.

ولتحقيق الغاية المذكورة مع تطبيق تليغرام على سبيل المثال يجب على المستخدم الدخول إلى متجر "غوغل بلاي" أو "آب ستور" الموجودين في هاتفه أو جهازه الذكي ومن ثم تحميل التطبيق، وبعده يجب على المستخدم الدخول إلى قائمة الإعدادات، ومن هناك سيظهر له خيار إنشاء "مجموعة جديدة" أو New Group، وعند النقر على الخيار ستظهر له قائمة جهات الاتصال الموجودة في جهازه والتي من خلالها يمكنه أن يضم إلى المجموعة الجديدة نفس جهات الاتصال التي كان يتواصل معها عبر إحدى مجموعات "واتس آب".
 
 
أما في حال قرر المستخدم الانتقال إلى تطبيق "سيغنال" على سبيل المثال فعليه تحمبل التطبيق من متجري "غوغل  بلاي" أو "آب ستور" الإلكترونيين، ومن ثم تسجيل الدخول في التطبيق، وبعدها استحداث مجموعة اتصال جديدة وضم الأعضاء الذين يريدهم إليها، كما يمكن له نسخ رابط هذه المجموعة وإرساله إلى مستخدمي المجموعات التي كان منضما إليها في "واتس آب" لينضموا بدورهم إلى مجموعته الجديدة في "سيغنال".
 
المصدر: روسيا اليوم
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