تكنولوجيا وعلوم

شركة "Lenovo" تكشف عن تحفتها التقنية.. 3 أجهزة بواحد! (فيديو)

Lebanon 24
13-01-2021 | 15:00
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قررت شركة "Lenovo" الصينية الإعلان عن تحفتها التقنية الجديدة ، وهي عبارة عن جهاز حاسب محمول فريد يوفّر للمستخدم ميزات تغنيه عن استعمال عدّة أجهزة في الوقت نفسه.
 
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا "اليوم" عن موقع "3dnews"، فإنّ أكثر ما يميّز حاسب "Lavie Mini" هو هيكله الفريد الذي يعطي للمستخدم إمكانية استعماله كحاسب محمول صغير أو كحاسب لوحي أو حتى كمنصة لتشغيل ألعاب الفيديو الإلكترونية.

ويأتي هذا الحاسب بلوحة مفاتيح عملية توفر للمستخدم كامل إمكانيات الطباعة الموجودة في لوحات مفاتيح الحواسب التقليدية، كما يمكن ثني شاشته بزاوية 360 درجة ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي لمشاهدة الأفلام وتصفح الإنترنت، والأهم من ذلك هو أنه مجهز بقبضات خاصة يمكن تثبيتها على جانبي الهيكل ليستعمل كمنصة لألعاب الفيديو ويكون شبيهاً بمنصات "نيتيندو" الشهيرة.

ويعتمد هذا الحاسب على شاشة بمقاس 8 بوصات بدقة عرض (1920/1200) بيكسل، وعلى معالج "Intel Core-i7" من الجيل 11، ومعالج رسوميات "Intel Iris Xe"، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة 256 غيغابايت.

كما زودته "Lenovo" ببطارية باستطاعة 26 واطاً تكفيه ليعمل 10 ساعات متواصلة تقريبا بالشحنة الواحدة، وبكاميرا تعتمد على الأشعة ما تحت الحمراء لضمان دخول آمن إلى نظام التشغيل عبر تقنيات "Windows Hello"، إضافة إلى شرائح إلكترونية تضمن له الاتصال اللاسلكي وتبادل البيانات بسرعة عالية مع شبكات "Wi-Fi 6"، فضلا عن منفذ "HDMI" لعرض بيانات شاشته وتشغيل ألعابه عبر الشاشات الكبيرة.
 

المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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