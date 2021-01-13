"إل جي" تكشف عن أصغر جهاز تلفزيون مميّز بشاشة "OLED"

كشفت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية عن أصغر جهاز تلفزيون مميز بشاشة "OLED" حجمه 42 بوصة، كما أعلنت الشركة عن بدء شحن الجيل الثاني من الشاشات المميزة بحجم 77 بوصة.



وبحسب ما ذكر موقع "لاب توب ماغ" البريطاني، فإنّ "إل جي" أعلنت عن أجهزة التلفزيون الجديدة خلال فعاليات "سي إي إس" لعام 2021.

ولفت الموقع إلى أنّ الشركة الكورية الجنوبية تستعد لطرح جيل جديد من أجهزة التلفزيون المميزة بشاشة "OLED"، مشيراً إلى أنها تعد أصغر أجهزة "OLED" المقدمة من "إل جي ديسبلاي" حتى الآن.



وأوضح الموقع أنّ "إل جي" تقدم شاشة مميزة بحجم 83 بوصة، مشيرا إلى أن أجهزة التلفزيون المميزة بشاشات "OLED" ستتوفر هذا العام بحجم 42 و48 و55 و65 و77 و83 و88 بوصة.

وذكر الموقع أن الجيل الثاني من الشاشات المميزة بحجم 77 بوصة، تتميز بكفاءة وسطوع أعلى بنسبة 20%، مشيراً إلى أنها قدمت بالفعل قدمت بالفعل بعض اللمحات عن تقنية الشركة الجديدة خلال فعاليات معرض "سي إي إس 2021" الافتراضي.