اشحن هاتفك بسرعة فائقة والتقط صورًا عالية الجودة مع هاتف HUAWEI Y7a

تتمثل إحدى مزايا الشحن السريع في أنك لست مضطرًا إلى الانتظار طويلاً حتى يتم إعادة شحن البطارية. بنغو! هنا يأتي دور HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط. مع 10 دقائق فقط من وقت الشحن على HUAWEI Y7a، يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو لمدة ساعتين كاملتين. يأتي الهاتف أيضًا مع بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وهي أكثر من قادرة على توفير طاقة كافية ليوم كامل. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تقنية توفير الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يوفر الهاتف ثمانية حلول تحسين تعتمد على التعاون بين البرامج والأجهزة، والتي تدير استهلاك الطاقة بشكل استثنائي.يأتي الهاتف الذكي مزودًا بكاميرا رباعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل تشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا عمق 2 ميغابكسل. يضمن الجمع بين هذه الكاميرات نتائج رائعة في جميع المواقف، بما في ذلك اللقطات الليلية، واللقطات ذات الزاوية الواسعة، والصور الشخصية، واللقطات المقربة. مع الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل، ستجد كل نصب تذكاري أو تمثال تصادفه بسهولة في جيبك، فقط أخرج هاتفك، صوب نحوه وانقر! تتيح لك الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 120 درجة 8 ميجابكسل التقاط صور للمناظر الطبيعية بتفاصيل مذهلة لتذوقها. تضيف عدسة العمق بدقة 2 ميغابكسل تأثيرات بوكيه جميلة على صورك، مما يبرزك بطرق لم تكن تعلم أنها تستطيع ذلك، بينما تلتقط عدسة ماكرو بدقة 2 ميغابكسل كائنات قريبة من 4 سم مما يمنحك الفرصة لاستكشاف التفاصيل الدقيقة والصغيرة مثل الملابس، الطعام والخرز وما إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام HUAWEI Y7a لالتقاط معالم المدينة الجميلة في الليل أو أضواء النيون الجذابة في الظلام، بفضل مستشعر 48 ميغابكسل وتقنية تقليل الضوضاء متعددة الإطارات بمساعدة AI التي تضمن صورًا أكثر إشراقًا مع ضوضاء أقل الخلفية.هاتف HUAWEI Y7a هو رفيقك اليومي الذي يبدو جيدًا في أي وقت وفي أي مكان! يأتي بشاشة 6.67 بوصة FHD+ بدقة 2400 × 1080 ونسبة شاشة إلى الجسم عالية تبلغ 90٪. هذه الشاشة الكبيرة تغمر حواسك وأنت تشاهد الحلقة الأخيرة من العرض الذي تتابعه حاليًا. كما أنه يوفر ترشيحًا فعالًا للضوء الأزرق من خلال وضع Eye Comfort المعتمد من TÜV Rheinland. مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 وتصميم إطار ثلاثي الأبعاد متكامل، فإن هاتف HUAWEI Y7a مريح وممتع عند حمله، مرة بعد مرة.يأتي هاتف HUAWEI Y7a مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيغابايت للمعالجة السلسة والألعاب دون انقطاع، بالإضافة إلى سعة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت يمكن زيادتها حتى 512 جيغابايت باستخدام بطاقة Micro SD خارجية بحيث لا تتوقف المتعة أبدًا!يعمل HUAWEI Y7a على EMUI 10.1. تأتي واجهة المستخدم مع مجموعة من الميزات المبتكرة مثل مساعد الألعاب الذي تمت ترقيته، والذي يوفر لك تجربة لعب محسنة. بالإضافة إلى إيماءات لقطة الشاشة Knuckle، Smart Puzzle ، Histen 6.1 والمزيد!تم تثبيت HUAWEI Y7a مسبقًا مع متجر HUAWEI AppGallery، سوق التطبيقات الرسمي من هواويHUAWEI AppGallery - ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم ، حيث يمكنك تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية. يمكنك أيضًا اختيار تنزيل تطبيقاتك المفضلة من Petal Search، والمتاح للتنزيل على AppGallery. توفر أداة البحث الجديدة هذه لمستخدمي Huawei بوابة مفتوحة إلى مليون تطبيق، حيث يمكنك الحصول على جميع التطبيقات التي تبحث عنها!