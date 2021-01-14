13
o
بيروت
20
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطوّراً في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
14-01-2021
|
15:00
A-
A+
A+
A-
كشفت شركة "نيو" (Nio) الصينية لصناعة السيارات، عن واحدة من أكثر السيارات تطوراً في العالم.
وأعلنت الشركة إطلاق سيارتها الجديدة "ET7" التي طورتها لتكون من أكثر السيارات تقدماً من الناحية التقنية، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتأتي السيارة بهيكل انسيابي مميز، متوافق مع أحدث معايير ديناميكية الهواء، إذ يوفر للركاب شعوراً مميزاً بالراحة والحرية أثناء التنقل بفضل المساحات الزجاجية الكبيرة من الجوانب الأربعة.
وتحتوي السيارة على تقنيات متطورة، تمكن قائدها من التحكم بحركتها عن بعد عبر الهواتف والأجهزة الذكية.
يمكن إعطاء الأوامر للسيارة، عبر الهاتف المحمول، إذ يستطيع صاحبها جعلها تركن ذاتياً أو تتحرك نحو صاحبها في حال كانت مركونة في مكان ما.
وتم تجهيز السيارة بمساعد إلكتروني مميز مزود بشاشة تفاعلية يمكن من خلاله التحكم بالعديد من تقنيات القيادة، والعديد من أنظمة السيارة عبر الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى منظومة صوتيات متطورة توزع الأصوات بشكل ممتاز عبر أكثر من 30 مكبراً صوتياً.
وتحتوي السيارة الجديدة على شاشة عملاقة تعمل باللمس في منتصف واجهة القيادة تشبه تلك الموجودة في سيارات تسلا، وشاشة إضافية قبالة السائق.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:07 | 2021-01-14
14/01/2021 09:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
08:20 | 2021-01-14
14/01/2021 08:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال ضرورة الانتقال خلال فترة الإقفال... إليك الإجراءات المطلوبة
Lebanon 24
في حال ضرورة الانتقال خلال فترة الإقفال... إليك الإجراءات المطلوبة
20:22 | 2021-01-13
13/01/2021 08:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" يقرع باب وزير الصحة... والأخير في المستشفى
Lebanon 24
"كورونا" يقرع باب وزير الصحة... والأخير في المستشفى
21:22 | 2021-01-13
13/01/2021 09:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية بدء الطوارئ الصحية... بيان تحذيري من قوى الأمن
Lebanon 24
عشية بدء الطوارئ الصحية... بيان تحذيري من قوى الأمن
20:56 | 2021-01-13
13/01/2021 08:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
18:00 | 2021-01-14
شركة "Dell" تعود للمنافسة في سوق الأجهزة المحمولة
12:00 | 2021-01-14
فرارا من "واتساب".. تطبيق "سيغنال" يحقق نموا غير مسبوق
09:00 | 2021-01-14
أسئلة تشغل بال المستخدمين.. "واتساب" تجيب على أبرزها
06:00 | 2021-01-14
فولكس فاغن تحضر لإطلاق رباعية دفع كبيرة
23:00 | 2021-01-13
أيهما أفضل من حيث الخصوصية "سيغنال" أم "واتسآب"؟
21:00 | 2021-01-13
بأول تجربة..."سوني" تكشف عن أول طائراتها المسيرة
فيديو
ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)
Lebanon 24
ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)
18:00 | 2021-01-14
14/01/2021 18:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطوّراً في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطوّراً في العالم! (فيديو)
15:00 | 2021-01-14
14/01/2021 18:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مرعبة لسقوط مصعد فيه 3 نساء وطفل.. وكاميرات المراقبة صوّرت كل شيء!
Lebanon 24
لحظات مرعبة لسقوط مصعد فيه 3 نساء وطفل.. وكاميرات المراقبة صوّرت كل شيء!
15:00 | 2021-01-14
14/01/2021 18:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact