تكنولوجيا وعلوم

الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطوّراً في العالم! (فيديو)

Lebanon 24
14-01-2021 | 15:00
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كشفت شركة "نيو" (Nio) الصينية لصناعة السيارات، عن واحدة من أكثر السيارات تطوراً في العالم.

وأعلنت الشركة إطلاق سيارتها الجديدة "ET7" التي طورتها لتكون من أكثر السيارات تقدماً من الناحية التقنية، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتأتي السيارة بهيكل انسيابي مميز، متوافق مع أحدث معايير ديناميكية الهواء، إذ يوفر للركاب شعوراً مميزاً بالراحة والحرية أثناء التنقل بفضل المساحات الزجاجية الكبيرة من الجوانب الأربعة.

وتحتوي السيارة على تقنيات متطورة، تمكن قائدها من التحكم بحركتها عن بعد عبر الهواتف والأجهزة الذكية.

يمكن إعطاء الأوامر للسيارة، عبر الهاتف المحمول، إذ يستطيع صاحبها جعلها تركن ذاتياً أو تتحرك نحو صاحبها في حال كانت مركونة في مكان ما.

وتم تجهيز السيارة بمساعد إلكتروني مميز مزود بشاشة تفاعلية يمكن من خلاله التحكم بالعديد من تقنيات القيادة، والعديد من أنظمة السيارة عبر الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى منظومة صوتيات متطورة توزع الأصوات بشكل ممتاز عبر أكثر من 30 مكبراً صوتياً.

وتحتوي السيارة الجديدة على شاشة عملاقة تعمل باللمس في منتصف واجهة القيادة تشبه تلك الموجودة في سيارات تسلا، وشاشة إضافية قبالة السائق.
المصدر: سبوتنيك
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