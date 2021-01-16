على غوغل كروم.. هكذا يمكنكم حظر الإعلانات المضللة من دون أدوات خارجية





وإزاء ذلك، يواجه بعض المستخدمين إعلانات مضللة تتضمن روابط ضارة للحصول على بياناتك. ولذلك، لجأ المستخدمون إلى الطرق والأدوات التي تساعدهم على حظر الإعلانات، حيث تشير التقارير إلى أن نحو 30% من مستخدمي الإنترنت يعتمدون على أدوات حظر الإعلانات لتجنب الإعلانات المضللة.



ويلجأ بعض الأشخاص لاستخدام أدوات خارجية لمنع ظهور هذه الإعلانات، إلا أن هناك خطوات يمكنها تحقيق ذلك من داخل "غوغل كروم". يصادف المستخدمون إعلانات عديدة على متصفح "غوغل كروم"، وهو الأمر الذي قد يعتبر مزعجاً للكثيرين.وإزاء ذلك، يواجه بعض المستخدمين إعلانات مضللة تتضمن روابط ضارة للحصول على بياناتك. ولذلك، لجأ المستخدمون إلى الطرق والأدوات التي تساعدهم على حظر الإعلانات، حيث تشير التقارير إلى أن نحو 30% من مستخدمي الإنترنت يعتمدون على أدوات حظر الإعلانات لتجنب الإعلانات المضللة.ويلجأ بعض الأشخاص لاستخدام أدوات خارجية لمنع ظهور هذه الإعلانات، إلا أن هناك خطوات يمكنها تحقيق ذلك من داخل "غوغل كروم".

كيفية حظر الإعلانات المضللة في متصفح غوغل كروم من دون استخدام أي أدوات خارجية:



1- انتقل إلى متصفح غوغل كروم في جهازك، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى في واجهة المتصفح.



2- من القائمة المنسدلة اضغط على (الإعدادات) Settings.



3- اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and security في قائمة الخيارات الموجودة في الجانب الأيسر من الشاشة.



4- اضغط على خيار (إعدادات المواقع) Site settings.



5- مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (إعدادات المحتوى الإضافية) Additional content settings؛ ثم اضغط عليه.



6- اضغط على خيار (الإعلانات) Ads.



7- سيظهر لك خيار (حظر الإعلانات المضللة وغير الموثوقة) Blocked On Sites That Show Intrusive Or Misleading Ads؛ بدّل المفتاح الذي بجواره إلى وضع إيقاف التشغيل.



كيفية حظر النوافذ المنبثقة في غوغل كروم: 1- انتقل إلى متصفح غوغل كروم في جهازك، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى في واجهة المتصفح.2- من القائمة المنسدلة اضغط على (الإعدادات) Settings.3- اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and security في قائمة الخيارات الموجودة في الجانب الأيسر من الشاشة.4- اضغط على خيار (إعدادات المواقع) Site settings.5- مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (إعدادات المحتوى الإضافية) Additional content settings؛ ثم اضغط عليه.6- اضغط على خيار (الإعلانات) Ads.7- سيظهر لك خيار (حظر الإعلانات المضللة وغير الموثوقة) Blocked On Sites That Show Intrusive Or Misleading Ads؛ بدّل المفتاح الذي بجواره إلى وضع إيقاف التشغيل.

1- اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى في متصفح كروم.



2- من القائمة المنسدلة، اضغط على (الإعدادات) Settings.



3- اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) في قائمة الخيارات الموجودة في الجانب الأيسر من الشاشة.



4- اضغط على خيار (إعدادات المواقع) Site settings.



5- مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (المحتوى) Content، ثم اضغط على خيار (النوافذ المنبثقة وعمليات إعادة التوجيه) Pop-up and redirects.



6- إذا كانت الحالة (مسموح بها) Allowed؛ فاضغط على زر التبديل الذي بجوارها إلى وضع إيقاف التشغيل.



7- إذا كانت الحالة (محظور) Blocked، فلن تحتاج إلى فعل أي شيء لأن هذه الحالة تعني أن كروم كروم سيحظر النوافذ المنبثقة على مواقع الويب.