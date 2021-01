على غوغل كروم.. هكذا يمكنكم حظر الإعلانات المضللة من دون أدوات خارجية

1- انتقل إلى متصفح غوغل كروم في جهازك، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى في واجهة المتصفح.2- من القائمة المنسدلة اضغط على (الإعدادات) Settings.3- اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and security في قائمة الخيارات الموجودة في الجانب الأيسر من الشاشة.4- اضغط على خيار (إعدادات المواقع) Site settings.5- مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (إعدادات المحتوى الإضافية) Additional content settings؛ ثم اضغط عليه.6- اضغط على خيار (الإعلانات) Ads.7- سيظهر لك خيار (حظر الإعلانات المضللة وغير الموثوقة) Blocked On Sites That Show Intrusive Or Misleading Ads؛ بدّل المفتاح الذي بجواره إلى وضع إيقاف التشغيل.