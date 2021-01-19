تكنولوجيا وعلوم

"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)

Lebanon 24
19-01-2021 | 18:00
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اكتشف علماء الفلك كوكباً نادراً، لم يرصد من قبل، يدور حول أحد أقدم النجوم في مجرة "درب التبانة"، وأطلقوا عليه مصطلح "الكوكب الخارجي"، كونه يقع خارج مجموعتنا الشمسية.

ونوه العلماء إلى أنّ بنية هذا الكوكب صخرية وأن حرارته ساخنة، وأطلق عليه العلماء اسم "الأرض الخارقة" لكونه أكبر من كوكب الأرض بضعفين تقريباً.
 
ويستغرق الكوكب المكتشف أقل من نصف يوم أرضي تقريباً للالتفاف حول شمسه، وهو قريب منها الأمر الذي يسبب ارتفاعا كبيراً بدرجات حرارة الكوكب، بحسب ما نقلت شبكة "سبوتنيك" الروسية موقع "abc7".

وقدّر العلماء حالة الطقس على الكوكب بالحارة جداً، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة 3140 درجة فهرنهايت (1726 مئوية).
 
ويبلغ عمر هذه "الأرض الخارقة"، أو "الأرض العملاقة" حوالي 10 مليارات سنة، مما يجعلها واحدة من أقدم الكواكب الصخرية التي تم اكتشافها على الإطلاق.
 
المصدر: سبوتنيك

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