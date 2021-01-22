تكنولوجيا وعلوم

إصدار نسخة من هاتف "غلاكسي إس 21" من الجيل الرابع

Lebanon 24
22-01-2021 | 12:00
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كشفت شركة "ساسمونغ" الكورية الجنوبية، الأسبوع الماضي، النقاب عن إصدار جديد من هواتفها الذكية الرائدة والتي تلقت جميعها دعم الجيل الخامس (جي5)، من نوع إس 21.
ووفقا لموقع GSMArena، ستقوم الشركة المصنعة الكورية الجنوبية، بإطلاق هذه الهواتف من نوع "غالاكسي إس 21" ولكن بخدمة الجيل الرابع (جي4) وبأسعار معقولة.
 


وسيتم القيام بذلك في المناطق التي لا تزال لا تتوفر على تقنية "5 جي"، الخاصة بأحدث شبكات الهاتف المحمول.

وكانت الشركة قد أعلنت خلال هذا الأسبوع، عن الطراز الجديد لهذا الجيل الجديد من الهواتف المحمولة، من نوع "سامسونغ غالاكسي إس 21" وأنه سيتم بيعه ابتداء من 29 كانون الثاني الجاري، بقيمة 849 يورو (1 يورو يعادل 1.22 دولار أميركي)، وهو أقل بـ 200 دولار أميركي من هاتف "إس 20" الذي أصدرته العام الماضي.
المصدر: سبوتنيك
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