"مايكروسوفت" تطلق جهاز "Surface Laptop Go" في السوق!

قدمت شركة "مايكروسوفت" الأميركية في السوق الهندي جهاز "Surface Laptop Go" المميز بحجم شاشة 12.4 إنش وتدعم خاصية اللمس، وبسعر يبدأ من 870 دولار.



وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عم موقع "fonearena"، فإنّ إصداراً جديداً من أجهزة الحاسب المحمول "Surface Go" انطلق للسوق الهندي بالجيل العاشر من معالجات "إنتل" مع رقاقة "Core i5"، وذاكرة عشوائية 16 غيغابايت رام في ذاكرة "LPDDR4x"، وسعة تخزين 256 غيغابايت في سعة SSD.

وتتميز شاشة "Surface Laptop Go" بحجم 12.4 إنش ودعم لخاصية اللمس "PixelSense"، كما يتميز الجهاز بوزن 1.11 كلغ، ويأتي بميكروفونات "Studio" مدمجة، مع مكبرات صوتية "Omnisonic"، وتقنية "Dolby" الصوتية، كما يتميز بكاميرة بدقة 720 بيكسل بجودة HD لمكالمات الفيديو.ويتميز جهاز "Surface Laptop Go" كذلك بلوحة تتبع بدقة فائقة، مع لوحة مفاتيح بحجم كامل بمسافة إنتقال 1.3مم دون إضاءة خلفية، أيضاً يدعم الزر الرئيسي ميزة إستشعار البصمة، كما يمكن للمسة واحدة سريعة أن تدعم التسجيل عبر "Windows Hello".ويدعم جهاز "Surface Go" عمر شحن يصل إلى 13 ساعات، مع دعم تقنية الشحن السريع، كما يتميز الجهاز باللون البلاتيني، ويتوفر في منافذ البيع بدءاً من اليوم الجمعة.