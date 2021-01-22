14
o
بيروت
16
o
طرابلس
9
o
صور
15
o
جبيل
9
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"مايكروسوفت" تطلق جهاز "Surface Laptop Go" في السوق!
Lebanon 24
22-01-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدمت شركة "مايكروسوفت" الأميركية في السوق الهندي جهاز "Surface Laptop Go" المميز بحجم شاشة 12.4 إنش وتدعم خاصية اللمس، وبسعر يبدأ من 870 دولار.
وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عم موقع "fonearena"، فإنّ إصداراً جديداً من أجهزة الحاسب المحمول "Surface Go" انطلق للسوق الهندي بالجيل العاشر من معالجات "إنتل" مع رقاقة "Core i5"، وذاكرة عشوائية 16 غيغابايت رام في ذاكرة "LPDDR4x"، وسعة تخزين 256 غيغابايت في سعة SSD.
وتتميز شاشة "Surface Laptop Go" بحجم 12.4 إنش ودعم لخاصية اللمس "PixelSense"، كما يتميز الجهاز بوزن 1.11 كلغ، ويأتي بميكروفونات "Studio" مدمجة، مع مكبرات صوتية "Omnisonic"، وتقنية "Dolby" الصوتية، كما يتميز بكاميرة بدقة 720 بيكسل بجودة HD لمكالمات الفيديو.
ويتميز جهاز "Surface Laptop Go" كذلك بلوحة تتبع بدقة فائقة، مع لوحة مفاتيح بحجم كامل بمسافة إنتقال 1.3مم دون إضاءة خلفية، أيضاً يدعم الزر الرئيسي ميزة إستشعار البصمة، كما يمكن للمسة واحدة سريعة أن تدعم التسجيل عبر "Windows Hello".
ويدعم جهاز "Surface Go" عمر شحن يصل إلى 13 ساعات، مع دعم تقنية الشحن السريع، كما يتميز الجهاز باللون البلاتيني، ويتوفر في منافذ البيع بدءاً من اليوم الجمعة.
المصدر: التقنية بلا حدود
تابع
الأكثر قراءة
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
Lebanon 24
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
Lebanon 24
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
15:01 | 2021-01-22
22/01/2021 03:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تكشف انها ستخضع لعمليتي تجميل.. ماذا قال لها المتابعون؟ (فيديو)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تكشف انها ستخضع لعمليتي تجميل.. ماذا قال لها المتابعون؟ (فيديو)
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل "يحرتق"
Lebanon 24
باسيل "يحرتق"
09:06 | 2021-01-22
22/01/2021 09:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان ترامب يفاجئ به ضيوفه".. بايدن يتخلى عن "الزر الأحمر النووي" (صور)
Lebanon 24
"كان ترامب يفاجئ به ضيوفه".. بايدن يتخلى عن "الزر الأحمر النووي" (صور)
17:00 | 2021-01-22
22/01/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2021-01-22
بسبب قانون جديد.. غوغل يهدد بإلغاء زر البحث!
18:00 | 2021-01-22
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
15:00 | 2021-01-22
هل تفكر باقتناء ساعة ذكية؟ ساعة HUAWEI WATCH Fit الجديدة هي الحل
12:00 | 2021-01-22
إصدار نسخة من هاتف "غلاكسي إس 21" من الجيل الرابع
09:00 | 2021-01-22
إذا كنت تريد تأمين حسابك.. اتبع نصائح "أبل"
06:00 | 2021-01-22
ميزة في غوغل كروم تكشف إذا كانت كلمات مرورك ضعيفة
فيديو
كأس إسبانيا.. "برشلونة" إلى ربع النهائي بصعوبة أمام "كورنيا" من الدرجة الثالثة! (فيديو)
Lebanon 24
كأس إسبانيا.. "برشلونة" إلى ربع النهائي بصعوبة أمام "كورنيا" من الدرجة الثالثة! (فيديو)
21:00 | 2021-01-22
23/01/2021 02:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
Lebanon 24
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
18:00 | 2021-01-22
23/01/2021 02:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
09:00 | 2021-01-22
23/01/2021 02:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact