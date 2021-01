تسريب الصور الأولى لسلسلة هواتف "وان بلس" المنتظرة!

كشفت تقارير إعلامية عن الصور الأولى المسرّبة لسلسلة هواتف "One Plus 9" المنتظرة من شركة "وان بلس" الصينية والتي من المقرر الإعلان عنها رسمياً الربيع المقبل.

وبحسب ما ذكر موقع "مزمز"، فقد ظهرت الصور الأولى لـ"One Plus 9 Pro"، وهي أول صورة حية للهاتف في يد مستخدم في مترو الأنفاق الصيني، وهو مكان بدأت الشركات الصينية الكبرى العاملة بالهواتف تتجه إليه لتكشف بالفعل عن أجهزتها غير المنشورة مثل الهاتف الذكي الجديد القابل للطي من "شاومي".

وبحسب الموقع، فإنّ الصور توضح أنّ هاتف "One Plus" سيأتي بشاشة منحنية مثقبة وكاميرا خلفية رباعية، واستنادًا إلى تقارير سابقة، ستتضمن سلسلة "One Plus 9" الجديدة على الأقل طرازي "One Plus 9" و"One Plus 9 Pro"، معالج "كوالكوم" الأقوى "Snapdragon 888".





وتتواجد وحدة الكاميرا الخلفية في كتلة مستطيلة، وزوايا مستديرة لـ4 مستشعرات للصور، منها 3 رئيسيان بدقة 48 ميغابيكسل من سوني "IMX689"، وعدسة فائقة الاتساع، والأخرى ماكرو، بينما ستكون الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

ويعمل هاتف "One Plus 9 Pro" ببطارية مدمجة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم شحنًا بقوة 65 وات، وشحنًا لاسلكيًا بقوة 40 وات، ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي الهاتف على مكبر صوت ستيريو، وحماية IP68.

ويتوقع إطلاق طرازي "One Plus 9" و"One Plus 9 Pro"، في آذار 2021، إلى جانب ساعة "One Plus Watch"، كما ينتظر أن تحقق بالفعل السلسلة الجديدة "قفزة كبيرة في جودة الكاميرات" التي وعد بها رئيس الشركة التنفيذي، في كانون الثاني الحالي.