شركة "تسلا" تبدأ بتصنيع "السيارات الطائرة"!

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية "تسلا" عن البدء في تصنيع "السيارات الطائرة"، بعد سنوات من تقديم مقترحات بتصنيع مثل هذه السيارات.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية "تسلا"، إيلون ماسك، قوله إنّ "السيارة الكهربائية الرياضية "رودستر 2" بإمكانها الطيران".

ووفقاً لرجل الأعمال ماسك، فإنّ "السيارة يجب أن تطير، ففي حالة وقوع حادث غير متوقع، على الأقل لن تقتل الناس"، بحسب موقع "ذا فيرج" الأميركي.



وأضاف ماسك: "كنت أحاول أن أجعل السيارة تحوم بدون أن تقتل الناس، ربما يمكن أن يحدث ذلك فوق الأرض بمتر واحد أو شيء من هذا القبيل".



وأوضح ماسك أن "السيارة من المحتمل أن تكون مرتفعة عن الأرض بمتر، حيث إذا سقطت السيارة فجأة، لن يتسبب ذلك في حدوث ضرر ولن يعاني الناس".

وقال ماسك: "إذا سارت الأمور وفقاً للخطة المدروسة، فبحلول عام 2022 سيصل الطراز الجديد للسيارة، وتبلغ سرعتها 100 كلم في الساعة في أقل من ثانيتين، ومخزون طاقتها الإحتياطي سيكون 965 كلم".