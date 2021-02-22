تكنولوجيا وعلوم

"كلوب هاوس" يسجل قفزة شعبية هائلة بأسبوعين فقط.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-02-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-795992-637495171587365233.jpg
Doc-P-795992-637495171587365233.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إثارته ضجة واسعة واستقطابه العديد من المشاهير وأثرياء العالم، بدأت شعبية تطبيق كلوب هاوس Clubhouse تتضاعف بشكل كبير، وحققت قفزات هائلة في بضعة أيام.

وكشفت شركة App Annie للأبحاث أن تطبيق "كلوب هاوس" شهد فورة في عمليات التحميل على مستوى العالم، حيث ارتفع عدد تحميلاته من 3.5 مليون مرة فقط في 1 شباط، إلى 8.1 مليون حتى 16 شباط، أي أن عدد المستخدمين زاد أكثر من 100٪ خلال 16 يوما فقط.

وبحسب موقع "ورلد توداي نيوز"، دفعت هذه الشعبية المتزايدة لكلوب هاوس عمالقة التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك إلى بدء العمل على تطوير ميزات مماثلة.

ورغم أن التطبيق لا يعمل سوى على نظام iOS حتى الآن، فإن ذلك لم يبطئ نمو شعبيته، حيث تشير التقارير إلى أنها باتت واسعة النطاق في المملكة المتحدة وألمانيا واليابان والبرازيل وتركيا.

ويعتقد أن فورة الإقبال على التطبيق قد ترجع إلى أخبار استخدامه من قبل شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ.

ويرجع تميز التطبيق إلى أنه يعتمد بالكامل على الدردشات الصوتية، ويسمح للمستخدمين بالإنشاء والانضمام لغرف تضم أشخاصا آخرين يمكنهم التفاعل مع بعضهم البعض، كما يدعم الخصوصية بقوة، ويمنع تسجيل محادثات المستخدمين.

وترددت أنباء تفيد بأن الشركة تعمل على تطوير نسخة من التطبيق خاصة بأنظمة الأندرويد.
المصدر: إرم نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:36 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2021-02-22
23:00 | 2021-02-21
21:00 | 2021-02-21
17:45 | 2021-02-21
15:00 | 2021-02-21
12:00 | 2021-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website