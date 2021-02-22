تكنولوجيا وعلوم

فيديو يكشف عن خطط "سامسونغ" السرية لمنافسة "آبل"!

Lebanon 24
22-02-2021 | 21:00
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كشفت تقارير صحافية عالمية، أن مقطع فيديو مسرب يكشف ما وصف بأنّها خطط شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية "السرية"، من أجل هزيمة منافستها شركة "آبل" الأميركية في أحد أبرز المجالات التي تنوي "آبل" السيطرة عليها في سوق الأجهزة الذكية.
 
 
وبحسب ما نقل موقع "مز مز" عن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، فإنّ "سامسونغ" تنوي تطوير نظارات جديدة قابلة للارتداء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، والتي تنوي من خلالها التفوق على أي أجهزة منافسة لـ"آبل" أو "مايكروسوفت".

وتقدم "سامسونغ" في ذلك المقطع رؤية مختلفة لاستخدام نظارات الواقع المعزز؛ حيث تنوي أن تكون تلك النظارات بسعر زهيد يسمح باستخدامها لفئات الدخل المتوسط.
 
 
كما ستسمح نظارات "سامسونغ" للواقع المعزز بمشاهدة الأفلام أو محادثة الفيديو ثلاثية الأبعاد أو إجراء اجتماعات العمل بالتقنية ثلاثية الأبعاد.
 
 
وتتبنى "سامسونغ" في هذا المجال نظام "الحوسبة القابلة للارتداء"، والتي يمكن من خلالها لنظارات الواقع المعزز أن تساعد في العمل، من خلال إجراء مكالمات ثلاثية الأبعاد، أو تصميم أماكن معينة بتقنيات فائقة الدقة.
 
 
 
 
المصدر: مزمز
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