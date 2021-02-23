هاتف جديد يمكن شحنه من 0 إلى 50% في 5 دقائق!





وكشف الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية عن أن هاتف "Red Magic 6 Pro" سيأتي أيضًا بشاحن سريع والذي سيسمح للهاتف بالشحن من 0 إلى 50% في 5 دقائق فقط، بحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "جي إس إم أرينا". كشفت تقارير تقنية أنّ العلامة التجارية "Nubia" ستقوم بإطلاق مجموعة هواتفها الجديدة "Red Magic 6" على الأرجح يوم 4 آذار المقبل، ومن المتوقع أن تشمل المجموعة إصداراً قياسياً وإصدار "Pro". وعلى ما يبدو، فإنّ الإصدار القياسي سيحتوي على إمكانات شحن تبلغ 120 واطاً.وكشف الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية عن أن هاتف "Red Magic 6 Pro" سيأتي أيضًا بشاحن سريع والذي سيسمح للهاتف بالشحن من 0 إلى 50% في 5 دقائق فقط، بحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "جي إس إم أرينا".

كما أوضح الرئيس التنفيذي أنّه "على الرغم من أن بعض الشركات إما لا تقدم شاحنًا على الإطلاق أو تضع محولًا أبطأ داخل الصندوق، فلن يكون هذا هو الحال مع "Red Magic 6 Pro"، فسيكون الشاحن "GaN" نموذجياً أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر كفاءة مع كابل "USB-C" معه".



وأوضح أنه "تم اتخاذ الاحتياطات الكافية حتى لا يسخن الهاتف بشكل زائد وتتلف البطارية، وتوجد ورقة جرافيت تساعد في الشحن السريع وإلكتروليت يستخدم الطاقة الحركية لإعادة توزيع الشحنة بشكل أسرع على الجزء الداخلي من الهاتف".



كما وضع المصممون غلافًا معززًا للبطارية، لذا حتى لو تعطلت، ستظل بقية الأجزاء الداخلية للهاتف سليمة.