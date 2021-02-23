تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد يمكن شحنه من 0 إلى 50% في 5 دقائق!

Lebanon 24
23-02-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-796592-637496752848271306.jpg
Doc-P-796592-637496752848271306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير تقنية أنّ العلامة التجارية "Nubia" ستقوم بإطلاق مجموعة هواتفها الجديدة "Red Magic 6" على الأرجح يوم 4 آذار المقبل، ومن المتوقع أن تشمل المجموعة إصداراً قياسياً وإصدار "Pro". وعلى ما يبدو، فإنّ الإصدار القياسي سيحتوي على إمكانات شحن تبلغ 120 واطاً.

وكشف الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية عن أن هاتف "Red Magic 6 Pro" سيأتي أيضًا بشاحن سريع والذي سيسمح للهاتف بالشحن من 0 إلى 50% في 5 دقائق فقط، بحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "جي إس إم أرينا".
 
كما أوضح الرئيس التنفيذي أنّه "على الرغم من أن بعض الشركات إما لا تقدم شاحنًا على الإطلاق أو تضع محولًا أبطأ داخل الصندوق، فلن يكون هذا هو الحال مع "Red Magic 6 Pro"، فسيكون الشاحن "GaN" نموذجياً أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر كفاءة مع كابل "USB-C" معه".

وأوضح أنه "تم اتخاذ الاحتياطات الكافية حتى لا يسخن الهاتف بشكل زائد وتتلف البطارية، وتوجد ورقة جرافيت تساعد في الشحن السريع وإلكتروليت يستخدم الطاقة الحركية لإعادة توزيع الشحنة بشكل أسرع على الجزء الداخلي من الهاتف".

كما وضع المصممون غلافًا معززًا للبطارية، لذا حتى لو تعطلت، ستظل بقية الأجزاء الداخلية للهاتف سليمة.
 
 
 
المصدر: التقنية بلا حدود
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2021-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2021-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2021-02-23
12:00 | 2021-02-23
09:00 | 2021-02-23
06:00 | 2021-02-23
23:00 | 2021-02-22
21:00 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website