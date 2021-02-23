تكنولوجيا وعلوم

رسمياً.. هذا هو موعد وصول هاتف "Vivo S9"!

Lebanon 24
23-02-2021 | 21:00
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كشفت تقرير صحافية أنّه من المتوقع أن يكون هاتف "Vivo S9" هو أول هاتف مزود بشرائح "Dimensity 1100"، وقد أشارت الشائعات مسبقًا إلى أن الهاتف سيصل في 6 آذار.
 
ونشرت الشركة مقطعاً تشويقياً رسمياً للهاتف، تكشف عن تاريخ إطلاق الهاتف في 3 آذار.

وسيحتوي "Vivo S9" على 3 كاميرات، ووفقا لقائمة "TENAA"، سيتم تشغيل الهاتف بنظام تشغيل "Android 11" المستند إلى واجهة مستخدم "Origin OS". ويبدو أيضاً انه سيضم بطارية بسعة 3905 مللي أمبير، بحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود".

وتشير الشائعات أيضًا إلى أن إصدار "Vivo S9e" سيصل وسيكون بسعر أقل تكلفة مع شاشة "OLED" بحجم 6.44 بوصة، ولكن سيتم تشغيله بواسطة معالج "Dimensity 820".
المصدر: التقنية بلا حدود
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