16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
3
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
رسمياً.. هذا هو موعد وصول هاتف "Vivo S9"!
Lebanon 24
23-02-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقرير صحافية أنّه من المتوقع أن يكون هاتف "Vivo S9" هو أول هاتف مزود بشرائح "Dimensity 1100"، وقد أشارت الشائعات مسبقًا إلى أن الهاتف سيصل في 6 آذار.
ونشرت الشركة مقطعاً تشويقياً رسمياً للهاتف، تكشف عن تاريخ إطلاق الهاتف في 3 آذار.
وسيحتوي "Vivo S9" على 3 كاميرات، ووفقا لقائمة "TENAA"، سيتم تشغيل الهاتف بنظام تشغيل "Android 11" المستند إلى واجهة مستخدم "Origin OS". ويبدو أيضاً انه سيضم بطارية بسعة 3905 مللي أمبير، بحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود".
وتشير الشائعات أيضًا إلى أن إصدار "Vivo S9e" سيصل وسيكون بسعر أقل تكلفة مع شاشة "OLED" بحجم 6.44 بوصة، ولكن سيتم تشغيله بواسطة معالج "Dimensity 820".
المصدر: التقنية بلا حدود
تابع
الأكثر قراءة
أكبر فضيحة سياسية.. اغتصاب موظفة داخل مبنى البرلمان والتحرش بـ 3 أخريات!
Lebanon 24
أكبر فضيحة سياسية.. اغتصاب موظفة داخل مبنى البرلمان والتحرش بـ 3 أخريات!
10:30 | 2021-02-23
23/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة الطفل داخل مستوعب النفايات في بيروت... ما الجديد؟
Lebanon 24
جثة الطفل داخل مستوعب النفايات في بيروت... ما الجديد؟
20:19 | 2021-02-23
23/02/2021 08:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
Lebanon 24
إليكم موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
14:12 | 2021-02-23
23/02/2021 02:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يسرقكم لصوص "منصات أسعار الدولار"
Lebanon 24
هكذا يسرقكم لصوص "منصات أسعار الدولار"
09:30 | 2021-02-23
23/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال أبناء يورغو شلهوب الأجنبي يشغل الجمهور.. تعرفوا إلى طليقته الألمانية (صورة)
Lebanon 24
جمال أبناء يورغو شلهوب الأجنبي يشغل الجمهور.. تعرفوا إلى طليقته الألمانية (صورة)
11:00 | 2021-02-23
23/02/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2021-02-23
مع حلول 2024...كيف ستكون اهتمامات مستخدمي "آبل"؟
18:00 | 2021-02-23
هاتف جديد يمكن شحنه من 0 إلى 50% في 5 دقائق!
15:00 | 2021-02-23
تحديث سياسة الخصوصية لـ"واتسآب".. ماذا يحدث لمن يرفض الموافقة؟
12:00 | 2021-02-23
ناسا تنشر أول مقطع صوتي من المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-23
مايكروسوفت تشعل الحرب مع المنصات الرقمية حول نشر الأخبار
06:00 | 2021-02-23
مايكروسوفت تطلق تحديثاً لويندوز 10 لعمل آمن عن بعد
فيديو
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
23:00 | 2021-02-23
24/02/2021 00:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
21:00 | 2021-02-23
24/02/2021 00:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
16:30 | 2021-02-23
24/02/2021 00:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact