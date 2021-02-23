مع حلول 2024...كيف ستكون اهتمامات مستخدمي "آبل"؟

توقعت شركة تحليلات بيانات، أمس الاثنين، إن عملاء شركة "آبل" الأميركية قد ينتهي بهم الأمر إلى إنفاق المزيد على تطبيقات الأجهزة الذكية غير المخصصة للألعاب مع حلول عام 2024.



وتعتقد شركة "سنسور تاور" لتحليلات البيانات في تقرير لها أنه ومع استمرار عمليات الإغلاق حول العالم بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وانقلاب حياة العمل وكذلك طرق الاتصال، سيتحول انتباه مستخدمي "آبل" إلى التطبيقات المعنية بمشاركة الصور والفيديو والمواعدة واجتماعات الفيديو وتطبيقات المراسلة الفورية، بحسب وكالة "رويترز".

ولفتت إلى أن تنزيل تطبيقات (الأعمال والتعليم والصحة واللياقة البدنية) من متجر "آبل" للتطبيقات شهدت ارتفاعا حادا في الإقبال عليها، بسبب إجراءات البقاء في المنزل أثناء الأزمة الصحية.