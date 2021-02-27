تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطور جيلًا جديدًا من الهواتف الذكية

Lebanon 24
27-02-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-797914-637500292006053324.jpg
Doc-P-797914-637500292006053324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة غوغل تعمل حاليا على تطوير جيل جديد من هواتف Pixel الشهيرة.

وتبعا للتسريبات فإن الهواتف الجديدة ستكون نسخا معدلة من هواتف Pixеl 4a 5G و Pixеl أن بعضها سيكون قادرا على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.
 
 
 
ومن بين أبرز الأجهزة التي يتوقع أن تطرحها غوغل مستقبلا سيكون هاتف Pixel 5a، والذي سيحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة، وهيكل بأبعاد (156.2/73.2/8.8) ملم، ويزود بشاشة OLЕD قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full HD.
 
 
 
ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف أيضا بماسح لبصمات الأصابع سيكون مثبتا على واجهته الخلفية، وعلى كاميرا أمامية تتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ولم تصرح غوغل بشكل رسمي بعد عن موعد الإعلان عن جيلها الجديد من الهواتف، لكن بعض التسريبات تشير إلى أن هذه الأجهزة قد تظهر في الربع الثاني من العام الجاري.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2021-02-28
06:00 | 2021-02-28
23:00 | 2021-02-27
18:00 | 2021-02-27
15:00 | 2021-02-27
14:48 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website