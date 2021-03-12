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تكنولوجيا وعلوم
مخترع شبكة الويب العالمية يتحدث عن نهاية هيمنة عمالقة الإنترنت
Lebanon 24
12-03-2021
|
12:00
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قال تيم بيرنرز-لي، مخترع شبكة الويب العالمية، إن هيمنة عمالقة الإنترنت "بدعة" يجب ألا تدوم، مضيفا أن التغيير العاجل ضروري لتقليص الفجوة الرقمية في وصول الشباب إلى الإنترنت.
وأضاف بيرنرز-لي، الذي اخترع نظام الملاحة عبر الإنترنت المعروف باسم شبكة الويب العالمية في عام 1989، إنه أحس "بشعور بعدم الراحة.. شعور بأننا بحاجة إلى قلب الأمور لتغييرها".
وقال بيرنرز-لي في مقابلة مع رويترز "أنا متفائل لأننا رأينا بعض بدع الهيمنة على الإنترنت من قبل ثم تغيرت الأمور".
وأضاف أن الناس يقاومون استخدام وإساءة استغلال البيانات الشخصية، مشيرا إلى أن: "(هناك) وعي كبير بأن الأمور ينبغي أن تتغير".
وقال تيم إن مزيجا من السياسات الحكومية والتكنولوجيا يمكن أن يساعد الناس على استعادة السيطرة على بياناتهم وحياتهم على الإنترنت.
ويعمل بيرنرز-لي (65 عاما) على مشروع يسمى (سوليد)، يسيطر فيه المستخدم على بياناته الشخصية، بدلا من منصات مثل فيسبوك.
وقال إن الاعتراف بالانترنت كأحد الحقوق الأساسية، على غرار النظرة إلى الكهرباء في القرن الماضي، أمر حيوي لا سيما في عالم يشكله على نحو متزايد القادرون على الوصول إلى الشبكة.
المصدر: سبوتنيك
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