لماذا أطلقت "ناسا" اسم "معاذ" على صخرة مريخية؟

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على صخرة مريخية اسم "معاذ" أو "ماز" خلال قيامها بأرشفة الصخور المكتشفة أثناء تجوال مركبتها الجديدة على سطح المريخ.





وبحسب "سي إن إن" أطلقت "ناسا" اسما غريبا على إحدى الصخور المكتشفة لفت انتباه المتابعين، الأمر الذي استدعى التوضيح. يقوم فريق مهمة "ناسا" المتابع لعمل مركبتها الجديدة الجوالة بتسجيل وتسمية جميع الصخور التي ترصدها المركبة على سطح الكوكب الأحمر.وبحسب "سي إن إن" أطلقت "ناسا" اسما غريبا على إحدى الصخور المكتشفة لفت انتباه المتابعين، الأمر الذي استدعى التوضيح.

وأشارت "ناسا" إلى أن سبب التسمية يعود إلى استخدام لغة "نافاجو" لتسمية صخور المريخ المكتشفة، حيث تعني التسمية الصخرة بـ"معاذ أو ماز" (Máaz) بلغة نافاجو "المريخ".

SPACE FACT FRIDAY! The Mars Perseverance team is working closely with leaders of the Navajo Nation to name several features found on the red planet. This light-coloured rock on the right is named Máaz, the Navajo word for Mars. #CountdownToMars

📸: NASA/JPL-Caltech pic.twitter.com/jaoImtDmnn — Space Store (@SpaceStoreUK) March 12, 2021



ويقوم فريق المركبة الأميركية الجديدة "Perseverance"، بالتعاون مع "Navajo Nation" بتسمية الصخور المكتشفة وتوثيقها بهدف الدراسة.



ومن الشائع أن تقوم بعثات "ناسا" بإطلاق أسماء غير رسمية للمعالم بهدف تزويد أعضاء البعثة بإشارات أدل على السمات المختلفة المثيرة للاهتمام التي يتم اكتشافها. ويقوم فريق المركبة الأميركية الجديدة "Perseverance"، بالتعاون مع "Navajo Nation" بتسمية الصخور المكتشفة وتوثيقها بهدف الدراسة.ومن الشائع أن تقوم بعثات "ناسا" بإطلاق أسماء غير رسمية للمعالم بهدف تزويد أعضاء البعثة بإشارات أدل على السمات المختلفة المثيرة للاهتمام التي يتم اكتشافها.