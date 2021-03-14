متصفّح "Vivaldi" يقدّم ميزات جديدة لتسهيل استخدامه



قرر مطورو متصفح "Vivaldi" منحه ميزات تستقطب عدداً أكبر من المستخدمين من خلال تقنيات تسهّل على المستخدم إدارة عمليات التصفّح.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّ ما يميّز نسخة "Vivaldi" الجديدة التقنيات التي تسهل على المستخدم إدارة عمليات التصفّح لتكون أكثر سلاسة وعملية وتختصر الوقت.

وبات بإمكان المستخدم في هذه النسخة ضبط الشريط الذي تظهر فيه علامات التبويب بطرق مختلفة، منها طريقة تساعد بوضع علامات التبويب بجانب بعضها في صف واحد، وطريقة أخرى تمكنه من ترتيب علامات التبويب بصفين الواحد فوق الآخر، ليختار الصف الذي ستوضع فيه الصفحات التي يستخدمها بشكل أكبر أثناء استخدامه للإنترنت.



ووفّرت هذه النسخة من المتصفح للمستخدم أيضاً إمكانية جمع علامات التبويب لصفحات الإنترنت التي يزورها يومياً في قوائم خاصة تظهر على جانب الصفحة الرئيسية كما في نسخ متصفح "chrome" الجديدة.



كما يمكن للمستخدم مع هذه النسخة صنع أيقونات لمواقع الإنترنت التي يرغب بزيارتها بشكل دائم، ووضع هذه الأيقونات على الواجهة الرئيسية للمتصفح.

وجاءت هذه النسخة بالعديد من التعديلات التي صحّحت بعض الأخطاء البرمجية التي كانت موجودة في نسخ "Vivaldi" السابقة، كما تحسنت فيها ميزات الأمان بالنسبة لبيانات المستخدمين.