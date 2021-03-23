تكنولوجيا وعلوم

"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)

Lebanon 24
23-03-2021 | 21:00
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تستعد شركة "وان بلس" (OnePlus) الصينية خلال حدثها التقني الذي سيعقد قريباً للكشف عن مجموعة مميزة من الأجهزة المحمولة، من بينها ساعة ذكية بمواصفات تنافس ساعات شركتَيْ "سامسونغ" الكورية الجنوبية و"آبل" الأميركية، بحسب ما كشفت تقارير صحافية.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع " 4pda"، فإنّ ساعة "OnePlus Watch" ستحصل على هيكل بمقاس 46 ملم، محمي من الماء والغبار وفق معايير ip68، ومحاط بإطار متين من المعدن.

وستزود هذه الساعة بالعديد من التقنيات التي تجعلها منافسة لأحدث الساعات الذكية الحالية، كحساس لقياس معدلات الأكسجين في الدم، وحساس لقياس معدلات نبض قلب المستخدم، وحساسات لقياس معدلات النشاط البدني ومعدل الخطوات التي يقطعها المستخدم يومياً.
 
وأضافة لكل ما سبق ستحصل "OnePlus Watch" على قدرة على الاتصال بالشبكات الخلوية، وسيكون بالإمكان استخدامها للتحكم لاسلكيا بأجهزة التلفاز الذكية من "OnePlus"، وستزود بمكبرات صوت ومايكروفونات لإجراء المكالمات الهاتفية، وذواكر داخلية بسعة 4 غيغابايت، أما بطارياتها فستتمتع بميزة الشحن السريع ليتوفر أسبوعاً من العمل تقريباً بعد شحنها لـ 20 دقيقة فقط.
 
ومن المتوقع أن تكشف "OnePlus" خلال حدثها المنتظر أيضا عن 3 نماذج من هواتف "OnePlus 9" التي ستأتي بتقنيات تجعلها من أفضل الأجهزة المحمولة لهذا العام.
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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