منصة "سلاك" تستنسخ الغرف الصوتية من "كلوب هاوس"

كشفت تقارير صحافية أنّ منصة "سلاك" (Slack) تخطط لإضافة مجموعة من الميزات الصوتية لجميع مستخدمي تطبيق الدردشة الخاص بالعمل، ومن ضمنها استنساخ غرف الدردشة الصوتية من تطبيق "كلوب هاوس" (Clubhouse).وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ستيوارت باترفيلد: "نختبر بشكل تجريبي وظيفة الرسائل الصوتية وتخطط لتقديم غرف الفيديو والصوت التي لا تتطلب جدولة أولية أو مكالمة فعلية"، بحسب ما نقل موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".وأضاف أنّ "ميزة ترك رسائل صوتية، على غرار الوظيفة المتاحة في تطبيقات المراسلة، مثل تيليجرام، متاحة في اختبار تجريبي".