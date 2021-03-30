"شاومي" تطلق أول هاتف اقتصادي في العالم.. إليكم خصائصه وسعره!





وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد وصف موقع "جي إس إم آرينا" الهاتف المسمّى "شاومي مي 11 لايت" بأنّه الهاتف الاقتصادي الأكثر تميّزاً لهذا العام.



وزودت "شاومي" هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراغون 780جي" فائق السرعة بسرعة 2.4 غيغاهرتز، إضافة إلى دعمه تقنيات الجيل الخامس للاتصالات ونقل البيانات. أطلقت شركة "شاومي" الصينية أول هاتف اقتصادي في العالم، مزوداً بسرعات فائقة، سواء من جهة المعالج أو من ناحية دعمه لاتصالات الجيل الخامس (5G) وبسعر يبدأ من 299 يورو إلى 369 يورو.وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد وصف موقع "جي إس إم آرينا" الهاتف المسمّى "شاومي مي 11 لايت" بأنّه الهاتف الاقتصادي الأكثر تميّزاً لهذا العام.وزودت "شاومي" هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراغون 780جي" فائق السرعة بسرعة 2.4 غيغاهرتز، إضافة إلى دعمه تقنيات الجيل الخامس للاتصالات ونقل البيانات.

وأعلنت "شاومي" أن سعر هاتفها "مي 11 لايت" سيكون أفضل سعر هاتف ذكي يدعم تقنيات "الجيل الخامس" للاتصالات.



ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.55 بوصة بدقة "فل إتش دي بلس"، وكاميرا أمامية في الزاوية اليسرى العليا للشاشة، بدقة 16 ميغابيكسل.

كما يضم الهاتف أيضا معالج رسوميات من نوع "أدرينو 642"، وكاميرات خلفية بدقة 64 ميغابيكسل و8 ميغابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابيكسل.



ويأتي هاتف "شاومي مي 11 لايت" ببطارية بقدرة 4250 ميللي أمبير في الساعة، وقدرة شحن سريعة تبلع 33 وات.

والهاتف متاح بألوان الأسود أو الوردي أو الأزرق أو الأخضر، وبذاكرة وصول عشوائي ما بين 6 إلى 8 غيغابايت وذاكرة داخلية تبدأ من 64 غيغابايت حتى 128 غيغابايت، وسعر يبدأ من 299 يورو إلى 369 يورو.

Mi 11 Lite and Mi 11 Lite 5G both feature some truly amazing specs.



And it all comes in an extremely slim, light & stylish package.



More Leaks on👇:https://t.co/aQi9v66JJT#ShowYourStyle #Mi11Lite & #Mi11Lite5G #Xiaomi @XiaomiIndia https://t.co/Db0PoG3xqc pic.twitter.com/J929oSkfMJ — Techy Preacher (@TechyPreacher) March 29, 2021

For the Mi 11 Lite, we’ve used the super snappy Qualcomm Snapdragon 732G.

For the Mi 11 Lite 5G, we've chosen to give a global debut to a brand new 5G processor, the Qualcomm Snapdragon 780G!#ShowYourStyle with #Mi11Lite & #Mi11Lite5G pic.twitter.com/Jqrv0hjzDd — Xiaomi (@Xiaomi) March 29, 2021