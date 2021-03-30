تكنولوجيا وعلوم

"شاومي" تطلق أول هاتف اقتصادي في العالم.. إليكم خصائصه وسعره!

Lebanon 24
30-03-2021 | 21:00
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أطلقت شركة "شاومي" الصينية أول هاتف اقتصادي في العالم، مزوداً بسرعات فائقة، سواء من جهة المعالج أو من ناحية دعمه لاتصالات الجيل الخامس (5G) وبسعر يبدأ من 299 يورو إلى 369 يورو.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد وصف موقع "جي إس إم آرينا" الهاتف المسمّى "شاومي مي 11 لايت" بأنّه الهاتف الاقتصادي الأكثر تميّزاً لهذا العام.

وزودت "شاومي" هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراغون 780جي" فائق السرعة بسرعة 2.4 غيغاهرتز، إضافة إلى دعمه تقنيات الجيل الخامس للاتصالات ونقل البيانات.
 
وأعلنت "شاومي" أن سعر هاتفها "مي 11 لايت" سيكون أفضل سعر هاتف ذكي يدعم تقنيات "الجيل الخامس" للاتصالات.

ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.55 بوصة بدقة "فل إتش دي بلس"، وكاميرا أمامية في الزاوية اليسرى العليا للشاشة، بدقة 16 ميغابيكسل.
 
كما يضم الهاتف أيضا معالج رسوميات من نوع "أدرينو 642"، وكاميرات خلفية بدقة 64 ميغابيكسل و8 ميغابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابيكسل.

ويأتي هاتف "شاومي مي 11 لايت" ببطارية بقدرة 4250 ميللي أمبير في الساعة، وقدرة شحن سريعة تبلع 33 وات.
 
والهاتف متاح بألوان الأسود أو الوردي أو الأزرق أو الأخضر، وبذاكرة وصول عشوائي ما بين 6 إلى 8 غيغابايت وذاكرة داخلية تبدأ من 64 غيغابايت حتى 128 غيغابايت، وسعر يبدأ من 299 يورو إلى 369 يورو.
 
المصدر: سبوتنيك

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