"سناب" تطوّر جيلاً جديداً من نظارات الواقع المُعزّز!

كشفت مواقع مهتمة بشؤون الإلكترونيات والتقنيات الحديثة أنّ شركة "Snap" المالكة لتطبيق "سناب شات" الشهير تعمل على تطوير جيل جديد من النظارات الذكية لتعمل مع تقنيات الواقع المعزز.



ونقل موقع "The Information" عن مصادر مقربة من شركة "Snap" أخباراً مفادها بأنّ الشركة تعمل حالياً على تطوير جيل جديد من نظارات "Spectacles"، ستزود على الأغلب بشاشات أو ستكون عدساتها مصممة خصيصا لتكون قادرة على إظهار الصور الخاصة بتقنيات الواقع المعزز للمستخدم، كما تعمل أيضاً على تطوير درونات مسيرة صغيرة متعددة الأغراض، وبإشراف مجموعة من المختصين والمبرمجين تدعى "Snap Lab".



وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن الموقع، فإنّه تبعاً للمصادر فإنّ نظارات "Snap" الجديدة للواقع المعزز ستكون مخصصة بشكل أساسي للمطورين وصناع المحتوى الإلكتروني، وليست للمستهلكين العاديين كما هو الحال مع نظارات Spectacles الحالية.

وتشير بعض المواقع الإلكترونية إلى أن "Snap" قد تطلق نموذجين جديدين من النظارات الذكية، نموذج سيكون شبيها بنظارات الواقع الافتراضي الكبيرة الحجم نسبياً، ونموذج آخر سيشبه من حيث التصميم النظارات الشمسية العادية، لكنه لن يجهز بكاميرات فقط كما هو الحال مع "Spectacles"، بل سيحصل على ميزات إضافية للاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظارات "Spectacles 3" الموجودة حالياً مجهزة بزوج من الكاميرات المثبتة على جانبي الإطار فوق العدسات، وفيها مستشعر خاص قادر على التعرف إلى الأجسام الخارجية مثل الصخور والأشجار لمنح الصور والفيديوهات الملتقطة تأثيراً ثلاثي الأبعاد.

