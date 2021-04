"غوغل" تمدّد فترة الاستفادة من المكالمات المجانية عبر "Meet"!

أعلنت شركة "غوغل" العملاقة أنّ مستخدمي تطبيق "Meet" سيكونون قادرين على الاستفادة من خدمات المكالمات الطويلة المجانية لفترة إضافية.



وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، فقد أشارت الشركة إلى أن مستخدمي إصدرات "Meet" المجانية يمكنهم إجراء المكالمات الطويلة التي تستمر لـ 24 ساعة ودون دفع أي أجور على هذه المكالمات حتى آخر حزيران المقبل.



وكانت "غوغل" أعلنت العام الماضي عند توفير الميزة المذكورة أن المكالمات التي تستمر لـ 24 ساعة متاحة للمستخدمين الذين يملكون حسابات "Gmail" مجاناً حتى أيلول 2020، ثم عادت لتمدد هذه المهلة حتى آذار العام الجاري، ومؤخراً أوضحت أن هذا النوع من المكالمات سيتاح حتى آخر حزيران 2021.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإنّه وفي حال لم تمدد "غوغل" إمكانية الاستفادة من هذه الميزة بعد يونيو القادم فإن المكالمات عبر "Meet" ستكون مجانية لمدة 60 دقيقة فقط كما في بعض التطبيقات المنافسة.

ويرى المحللون أن "غوغل" قررت توفير إمكانية إجراء مكالمات الفيديو المجانية الطويلة عبر "Meet" لتمكين أكبر قدر من الناس من الاعتماد على التطبيق في التواصل مع ذويهم اوعقد اجتماعات للعمل في ظل اتشار جائحة "كورونا"، ولمنافسة التطبيقات الشبيهة من "مايكروسوفت" وغيرها من الشركات.



وكانت "غوغل" أعلنت عن أنها تعمل على تطوير العديد من الميزات الجديدة لتضيفها إلى "Meet" مثل ميزة عزل الضوضاء الخارجية أثناء مكالمات الفيديو، إضافة إلى ميزات أخرى لتحسين جودة الصوت والصورة أثناء المكالمات.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr