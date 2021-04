تغيير في سياسات تطوير الهواتف.. هذا ما تسعى إليه "سامسونغ"!

كشفت تسريبات نشرتها مواقع الكترونية مهتمة بشؤون التقنيات الحديثة أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العملاقة تنوي تغيير سياساتها في تطوير الهواتف الذكية.



وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّ التسريبات تشير إلى أنّ "سامسونغ" سجلت براءة اختراع لتطوير شاشات قابلة للف تشبه بفكرتها فكرة الشاشات التي أعلنت عنها شركة "إل جي" خلال حدث "CES 2021".



وبحسب المحللين، فإنّ تطوير "سامسونغ" لهذا النوع من الشاشات يعني أنّها ستنتقل لتصميم أجيال جديدة كلياً من الأجهزة التي ستجمع قدرات الحواسب المحمولة والهواتف الذكية في آن واحد، إذ سيكون الجهاز في وضعه العادي بحجم هاتف ذكي عادي، وبعد أن تفتح شاشته التي ستكون ملفوفة داخل الهيكل سيتحول إلى حاسب لوحي صغير.

وحول الموضوع قال تشوي كوون يونغ، نائب رئيس شركة "Samsung Display" إنّ "شاشات "سامسونغ" القابلة للف من المفترض أن تظهر العام الجاري، وإن "سامسونغ" تسعى لتوسيع ريادتها في سوق الشاشات القابلة للطي أيضا من خلال شاشات متوسطة وصغيرة الحجم من هذا النوع".

