تكنولوجيا وعلوم

تغيير في سياسات تطوير الهواتف.. هذا ما تسعى إليه "سامسونغ"!

Lebanon 24
03-04-2021 | 09:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت تسريبات نشرتها مواقع الكترونية مهتمة بشؤون التقنيات الحديثة أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العملاقة تنوي تغيير سياساتها في تطوير الهواتف الذكية.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّ التسريبات تشير إلى أنّ "سامسونغ" سجلت براءة اختراع لتطوير شاشات قابلة للف تشبه بفكرتها فكرة الشاشات التي أعلنت عنها شركة "إل جي" خلال حدث "CES 2021".


وبحسب المحللين، فإنّ تطوير "سامسونغ" لهذا النوع من الشاشات يعني أنّها ستنتقل لتصميم أجيال جديدة كلياً من الأجهزة التي ستجمع قدرات الحواسب المحمولة والهواتف الذكية في آن واحد، إذ سيكون الجهاز في وضعه العادي بحجم هاتف ذكي عادي، وبعد أن تفتح شاشته التي ستكون ملفوفة داخل الهيكل سيتحول إلى حاسب لوحي صغير.

وحول الموضوع قال تشوي كوون يونغ، نائب رئيس شركة "Samsung Display" إنّ "شاشات "سامسونغ" القابلة للف من المفترض أن تظهر العام الجاري، وإن "سامسونغ" تسعى لتوسيع ريادتها في سوق الشاشات القابلة للطي أيضا من خلال شاشات متوسطة وصغيرة الحجم من هذا النوع".

 

Samsung Display will develop rollable and sliding screens in 2021.
Read more: https://t.co/7ZWqlRrDmA#technology #Samsung #smartphone #future pic.twitter.com/OUQlXFUclA

 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-04-03
21:00 | 2021-04-03
18:00 | 2021-04-03
15:00 | 2021-04-03
12:00 | 2021-04-03
06:00 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website