تكنولوجيا وعلوم

"يوتيوب كيدز".. تطبيق للأطفال العرب تحت رقابة أسرية

Lebanon 24
06-04-2021 | 09:00
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أطلقت يوتيوب التابعة لشركة غوغل، أمس الاثنين، تطبيق "يوتيوب كيدز"، باللغة العربية، في 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب "رويترز"، فإن "يوتيوب كيدز"، هو تطبيق مستقل لمشاهدة التسجيلات المصورة يقدم محتوى متنوعا للأطفال دون سن الثالثة عشر.

كما يوفر التطبيق مجموعة من أدوات الإدارة والرقابة الأبوية السهلة الاستخدام لتمكين كل عائلة من اختيار الإعدادات التي تناسب أبناءها.

ويعد "وقت الشاشة" أهم أدوات هذا التطبيق، والذي يسمح للوالدين بتحديد المدة المسموح بها لأطفالهم بمشاهدة الفيديوهات.

وقال طارق عبد الله، المدير الإقليمي للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة غوغل، في بيان إن تطبيق يوتيوب كيدز يساعد كل أسرة في الاستجابة لاهتمامات وفضول أطفالها.

وأوضح أن التطبيق يوفر مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية، وذلك بهدف الحصول على تجربة خاصة تلبي احتياجات العائلة.

ولفت إلى أن التطبيق يضم محتوى من البرامج والقنوات التعليمية والأغاني الأكثر شعبية لدى الأطفال في المنطقة مثل النسخة العربية من البرنامج الأميركي "أهلا سمسم" ومسلسل الكارتون الإماراتي "منصور" وقناة "الإسكوله" التعليمية المصرية.

ويتوفر تطبيق يوتيوب حول العالم بلغات مختلفة منها الإنكليزية والفرنسية ويمكن تحميله للأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وآي.أو.إس.
المصدر: سبوتنيك
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