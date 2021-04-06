ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro الجديدة تصل إلى لبنان بتصميم استثنائي وبطارية تدوم أسبوعين

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم أن أحدث ساعتها الذكية HUAWEI WATCH GT 2 Pro المتطورة، مع مجموعة مراحل القمر، ستصل إلى لبنان. يمثل هذا الإطلاق الجديد أحدث إضافة لسلسلة ساعات WATCH GT 2 Series HUAWEI، وهي واحدة من أكثر الساعات الذكية مبيعًا في العالم1. مع مجموعة مراحل القمر الفاخرة – Moon Phase Collection، والتصميم الاستثنائي، وبطارية تدوم لمدة أسبوعين2، وميزات مراقبة الصحة، وميزات تتبع اللياقة المتقدمة مع مقاومة الماء بمعيار 5 3ATM، ومجموعة واسعة من الخصائص التي تساعدك في انجاز مهماتك اليومية. من المتوقع لساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر مع مجموعة مراحل القمر الجديدة أن تحقق نجاحًا كبيرًا مع عشاق الساعات الفاخرة الراقية وعشاق اللياقة البدنية والمستخدمين العاديين على حد سواء.

ستتوفر ساعة HUAWEI Watch GT2 Pro بالإصدار الرياضي واللون الأسود Night Black.



تم تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر لمساعدة المستخدمين على استكشاف المزيد. سواء أكان استكشاف العالم من حولهم، أو تعلم مهارات جديدة أو استكشاف حدود إمكانات اللياقة البدنية لديهم. ويكتمل تصميمه المتطور بوظيفة مراحل القمر – Moon Phase التي توفر للمستخدمين وجوه مشاهدة فريدة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره. يتضمن ذلك 8 مراحل للقمر مثل القمر الجديد والقمر الكامل والربع الأول للقمر والمزيد. بغض النظر عن أطوار القمر، يمكن للمستخدمين اختيار تخطيطات مختلفة تعرض أوقات المد والجزر والمزيد لإتقان العناصر أثناء استكشافهم في الهواء الطلق.ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر هي ساعة ذكية بسيطة ومريحة لكنها قوية. وجه الساعة مصنوع من الياقوت مع شاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة، وتأتي الساعة بهيكل خارجي صلب ومتين ومقاوم للخدش بينما إطار الساعة مصنوع من التيتانيوم.مع أكثر من 200 خيار لوجه الساعة للاختيار من بينها، تمنح ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر للمستخدمين العديد من خيارات التخصيص.تستخدم ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر شرائح منخفضة استهلاك الطاقة وخاصية Smart Power Saving 2.0 لمنحها عمر بطارية طويل يصل إلى أسبوعين، حتى في ظل الاستخدام العادي اليومي مع تشغيل ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية.قامت هواوي بتحسين ميزات تتبع بشكل كبير على ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر الجديدة بمجموعة مراحل القمر. يعد تتبع معدل ضربات القلب في أكثر حالاته تقدمًا: تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر أيضًا مراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، سواء كان ذلك للجري أو السباحة أو ممارسة رياضة أخرى، فهي تراقب معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، ومعدل ضربات القلب أثناء التمرين، وتنبيه ارتفاع معدل ضربات القلب، أعلى امتصاص للأكسجين، وقت الشفاء والمزيد. في سيناريوهات إدارة الصحة، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، ومراقبة معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وإخطارات معدل ضربات القلب غير الطبيعية، وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وتتبع علمي للنوم ومراقبة الإجهاد طوال اليوم.سواء كان المستخدمون يدخلون إلى رياضة جديدة أو يتطلعون إلى الارتقاء بأدائهم إلى المستوى التالي، توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر أكثر من 100 وضع للتمرين للاختيار من بينها. يتضمن ذلك أوضاع رياضية جديدة مثل التزلج، التزلج الريفي على الثلج والتزلج على الجليد والجولف. تراقب أوضاع التزلج متوسط سرعة المستخدمين، والمسافة، والمسار، والنزول التراكمي، وأقصى انحدار، ومعدل ضربات القلب، وتشبع الأكسجين في الدم، وأكثر من ذلك، مع تذكيرات صوتية لضمان السلامة. يُعد وضع نطاق القيادة في لعبة الجولف مثاليًا لمن يبحثون عن الكمال حيث يقوم بتحليل وتيرة تأرجح المستخدم وسرعته، حتى أنه يوفر عروض تأرجح مرئية على وجه الساعة.بالإضافة إلى الأوضاع الرياضية الجديدة، تواصل هواوي تلبية مجموعة متنوعة من الرياضات الخطرة والأنشطة الترفيهية والرياضات المائية وألعاب الكرة والرياضات الثلجية. تقدم هواوي الكشف التلقائي عن التمرين لستة أوضاع للتمرين، مما يوفر تجربة سلسة. لا حاجة لقلق المستخدمون بشأن ساعتهم أثناء الاستمتاع بالرياضات المائية، لأن ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر تأتي مع مقاومة للماء بمعيار 5ATM3.يقضى العديد من المستهلكين الكثير من الوقت في العمل بمفردهم أو في المنزل مؤخرًا ، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على التدريب الشخصي الافتراضي. ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر تأتي مثبتة مسبقًا مع أكثر من 10 دورات تدريبية تقدم خدمة موجهة للحفاظ على تحفيز المستخدمين.من أجل إضافة المزيد من القيمة إلى تجربة المستخدم بشكل عام، تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر مع مجموعة واسعة من الميزات الذكية سهلة الاستخدام، للاستخدام اليومي. يتضمن ذلك الشحن اللاسلكي لإعادة الشحن بسهولة، ووظيفة مكالمات باتصال إشارات الـ Bluetooth، والتحكم في الموسيقى، وإمكانية التقاط الصوّر من عن بُعد، وامكانية البحث عن الهاتف بسهولة عبر خاصية Find my Phone.