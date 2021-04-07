تكنولوجيا وعلوم

ما حقيقة الصورة التي التقطتها "غوغل" لشخصين مدفونين في قبريهما؟

Lebanon 24
07-04-2021 | 06:00
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تسببت صور خرائط "غوغل" لرجلين يرقدان في قبرين تم حفرهما حديثا، بإحداث ضجة على الإنترنت.

وأظهرت الصورة التي عرضت على موقع Reddit منذ ثلاث سنوات، مشهدا مزعجا للغاية تم التقاطه بواسطة القمر الصناعي.

للوهلة الأولى، تظهر الصورة جثتين ممددتين في قبرين محفورين حديثا في منطقة نائية.

ولا توجد توابيت أو مجارف في الصورة ويبدو أن حجم القبور مصنوع خصيصا للرجال بداخلها.

والتقطت الصورة في بورتلاند في ولاية أوريغون في الولايات المتحدة، بحسب ما نقل موقع 7news.

يبدو أنه تم العثور عليها على خرائط "غوغل"، على الرغم من أن صحة هذا الادعاء لا تزال غير واضحة.

وبحسب صحيفة "إكسبريس"، فإن الصورة لا تبدو شريرة تماما، فهي لزوجين يقومان بفن الأداء، يطلق عليه اسم Graves Untitled Graves ، الذي أنشأه Dutes Miller و Stan Shellabarger ومقرهما في شيكاغو، وعرض الزوجان أعمالهما في معرض المعارض الغربية في المدينة.

في" بلا عنوان (قبر)، "حفر ميلر وشيلابارجر قبرين قريبين من بعضهما، عميقين وكبيرين بما يكفي لاستلقاء كل واحد فيها. ثم حفرا نفقا صغيرا بين القبرين مكنهما من إمساك أيديهما أثناء الاستلقاء في القبرين.

قال سكوت سبيه، مدير معرض الفنون الغربية للمعارض، لموقع "ذا إكسبريس"، إن الزوجين حفرا القبرين وفقا لأحجام أجسادهما.

المصدر: سبوتنيك
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