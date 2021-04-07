ما حقيقة الصورة التي التقطتها "غوغل" لشخصين مدفونين في قبريهما؟

تسببت صور خرائط "غوغل" لرجلين يرقدان في قبرين تم حفرهما حديثا، بإحداث ضجة على الإنترنت.
وأظهرت الصورة التي عرضت على موقع Reddit منذ ثلاث سنوات، مشهدا مزعجا للغاية تم التقاطه بواسطة القمر الصناعي.
للوهلة الأولى، تظهر الصورة جثتين ممددتين في قبرين محفورين حديثا في منطقة نائية.
وبحسب صحيفة "إكسبريس"، فإن الصورة لا تبدو شريرة تماما، فهي لزوجين يقومان بفن الأداء، يطلق عليه اسم Graves Untitled Graves ، الذي أنشأه Dutes Miller و Stan Shellabarger ومقرهما في شيكاغو، وعرض الزوجان أعمالهما في معرض المعارض الغربية في المدينة.
قال سكوت سبيه، مدير معرض الفنون الغربية للمعارض، لموقع "ذا إكسبريس"، إن الزوجين حفرا القبرين وفقا لأحجام أجسادهما.