تكنولوجيا وعلوم

أول صورة ملونة لمروحية ناسا على سطح المريخ.. شاهدوا!

Lebanon 24
07-04-2021 | 12:00
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أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن المروحية "إنجنيويتي" التي تم إنزالها على سطح كوكب المريخ التقطت أول صورة ملونة لها يوم السبت الفائت. 

وتظهر الصورة، وفق بيان لناسا، أرضية فوهة جيزيرو وأجزاء من عجلتي مركبة "بيرسيفيرنس" التي كانت المروحية على متنها.


NASA’s Ingenuity Mars helicopter’s first colour picture! pic.twitter.com/LmbcHBwo5N

وقد تم التقاط هذه الصورة منخفضة الدقة بينما كان "إنجنيويتي" لا تزال أسفل المركبة، التي هبطت على المريخ في 18 شباط الماضي، ومن المتوقع التقاط صورة أعلى دقة خلال رحلاتها في المستقبل.


أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن المروحية "إنجنيويتي" التي كانت على متن المركبة بيرسيفيرنس تستعد للهبوط على كوكب المريخ.

وفوهة جيزيرو التي هبطت فيها المركبة يُعتقد أنها كانت ذات يوم مغمورة بالماء.

وكانت "إنجينيوتي"، المثبتة تحت المسبار الجوال، انفصلت عن المركبة الأساسية وباتت على سطح الكوكب الأحمر.

ومن المقرر أن تقوم برحلة لمدة شهر على سطح المريخ، حيث ستكون أول مروحية تقوم برحلة على الكوكب الأحمر، وتعمل بالطاقة ويتم التحكم فيها من على سطح كوكب آخر، هو كوكب الأرض.

وستكون مهمتها البحث عن حياة على سطح المريخ، وستدرس مناخه، وستجمع عينات سيتم إرسالها إلى الأرض بحلول عام 2030.

ونشرت وكالة "ناسا" قبل أيام صورة تظهر كثبانا رملية في حفرة يبلغ قطرها 5 كيلومترات، تقع ضمن خطوط العرض العليا للمريخ.

المصدر: الحرة
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