تكنولوجيا وعلوم

كشف بعض المعلومات عن هاتف "آيفون 13" المنتظر من "آبل"! (فيديو)

Lebanon 24
07-04-2021 | 18:00
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كشفت تقارير صحافية متخصصة بالتقنية عن بعض المعلومات عن تصميم هاتف "آيفون 13" من شركة "آبل" الأميركية والمنتظر طرحه هذا العالم.

وبحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن موقع "Macotakara"، فإنّ النموذج المبدئي لتصميم هاتف "آيفون 13" المنتظر، والذي تم تشكيله ليعتمد عليه مصنعو الملحقات الخارجية للهواتف يبين أن الهاتف سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة مثبتة على الواجهة الخلفية ومجهزة بمستشعر "lidar".


كما يظهر في أحد الفيديوهات التي قورن فيها النموذج المذكور بهاتف "آيفون برو 12" الحالي أن الإطار المخصص للكاميرا الأمامية وحساساتها على شاشة "آيفون 13" المنتظر سيكون أصغر من ذلك الموجود في هواتف "آيفون 12" الحالية، ما سينعكس على زيادة مساحة الشاشة فيه.

كما يظهر في الفيديو أنّ التصميم الخارجي وشكل الإطارات المحيطة بهيكل هاتف"آيفون 13"، وتوضع الأزرار على الهيكل لن يختلف عما هو عليه في هواتف "آيفون 12" الحالية.

ومن المنتظر أن تطلق شركة "آبل" هواتف "آيفون 13" في أيلول القادم، وتبعا لمصادر في الشركة فإن هذه الأجهزة ستزود بمعالجات "A15 Bionic" التي تطورها شركتهم، وبشاشات عالية التردد، والعديد من الميزات الجديدة الأخرى.



 

المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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