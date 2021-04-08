تكنولوجيا وعلوم

ما سبر انفجار النموذج الأولي للمركبة "Starship"؟

Lebanon 24
08-04-2021 | 06:00
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أعلن إيلون ماسك، أن سبب انفجار النموذج الأولي للمركبةStarship SN11 الذي أنتجته شركة سبيس إكس التي يملكها، هو نتيجة تسرب غاز الميثان.

وكتب ماسك في حسابه بشبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "تسبب تسرب بسيط للميثان باحتراق المحرك الثاني واحتراق جزء من المعدات الإلكترونية المثبتة في النموذج. وسوف نستخدم جميع الطرق والإمكانيات لكشف الأخطاء وإصلاحها".

وكان موقع ناسا SpaceFlight.com ، قد أعلن أن النموذج الأولي الجديد SN15 للمركبة الفضائية Starship، جاهز لنقله إلى منصة الإطلاق. وقد سبق أن أعلن ماسك أن لهذا النموذج الأولي تصميم وبرمجيات ومحرك متطور.
المصدر: روسيا اليوم
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