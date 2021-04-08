تكنولوجيا وعلوم

إذا كنت تملك هاتف "آبل".. هذا الخبر سيهمك!

Lebanon 24
08-04-2021 | 12:00
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سيكون بمقدور من يملكون هواتف "أيفون" العثور على أجهزتم المفقودة باستخدام تطبيق جديد وفق ما أعلنت شركة آبل. 

وتمكن خاصية "فايند ماي" (Find My) من تتبع مكان الأجهزة المفقودة حتى لو لم تكن من أجهزة آبل، بما في ذلك السماعات والدراجات الإلكترونية، وفق تقرير من شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

وسيتم إصدار أول المنتجات التي تعمل بالتطبيق الأسبوع المقبل.

وسيستخدم  التطبيق على أجهزة "آبل" للعثور على الأجهزة المفقودة بشكل يتم معه احترام الخصوصية.

وأعلنت الشركة عن التطبيق الصيف الماضي في مؤتمر التطوير السنوي لآبل ويبنى على خدمة موجودة تسمى Find My iPhone، المستخدمة للعثور على الهواتف من تصنيع الشركة.

وتأمل الشركة أن يكون التطبيق ميزة مفيدة لعملائها تجعلهم يحجمون عن التوجه إلى أجهزة Android المنافسة.

وتستخدم تقنية Find My إشارات Bluetooth اللاسلكية لأجهزة Apple لإنشاء شبكة من الأجهزة التي تبحث عن العناصر المفقودة. 

وقالت الشركة إن العملية مشفرة من طرف إلى طرف بشكل يجعل المستخدم فقط من يعرف مكان الجهاز المفقود.

إلا أن التطبيق يواجه دعاوي قضائية من شركة "تايل" والشركات الأخرى التي تبيع منتجات منافسة.

ورفعت "تايل" دعوى قضائية ضد آبل أمام الاتحاد الأوروبي وأمام مجموعة الصناعة التي تنتقد أبل.

وفي كانون الثاني 2020، أدلت المستشارة العامة لـ "تايل"، كريستين دارو، بشهادتها في جلسة استماع في الكونغرس اتهمت فيها شركة آبل باستخدام قوتها السوقية لحرمان منتجاتها، بما في ذلك إضافة نوافذ منبثقة إلى برامج أيفون تطلب من المستخدمين الموافقة بشكل متكرر السماح ببرنامج "تايل" بالعمل في الخلفية.

واتهمت "تايل" شركة آبل بمضايقة منتجاتها منذ بدئها العمل على التطبيق.

وعبرت آبل عن رفضها لاتهامات الشركة، وقالت إن تطبيقها سيسمح لمنتج "تايل" بالعمل بشكل أفضل.
المصدر: الحرة
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